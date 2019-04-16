Утром стало известно о том, что суд освободил Рубана и Савченко из-под ареста и они вышли на свободу. Тут нет ничего удивительного, и сейчас обращать внимание, а тем более - акцентироваться на этом – нет никакого смысла.

Насколько можно понять, формально это случилось потому, что следствие не подало ходатайства (или подало с нарушением формы) о продлении меры пресечения. Понятно, что в таком случае суд обязан освободить арестантов, поскольку формальных оснований для их содержания под стражей – нет, а незаконный арест влечет за собой соответствующие последствия уже для суда.

Однако, в данном случае, формальные причины стали следствием того переобувания, которое сейчас демонстрируют очень многие. Тут дело даже не в том, что переобувальщики считают, что надо ловить момент и показывать лояльность уже новым хозяевам, в приход которых они уверовали, а в том, что у нас пока не сформировалось сугубо профессионального отношения к выполнению своих служебных обязанностей должностными лицами, в том числе, и должностными лицами многочисленных правоохранительных органов.

В принципе, для их деятельности не должно быть важно, кто приходит во власть, кто уходит, и кто в ней остается. Они должны действовать в рамках существующего законодательства, и изменения их действий должны происходить исключительно с изменением нормативно-правовой базы.

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Между прочим, это – самая выгодная позиция не только для общества или верхнего политического слоя государства, но и для них самих. Действуя именно так, они обеспечивают свою нормальную и стабильную работу, невзирая на выборы и перевыборы. Да, любая смена власти затронет руководство органа, но вся остальная структура будет работать в своем обычном ключе.

Более того, оставаясь в рамках правового поля, сотрудники этих органов имеют устойчивое положение, не дающее их уволить или сделать что-то подобное, а это значит, что вполне реально отработать всю жизнь в той же прокуратуре и уйти на пенсию без проблем и издержек. В это же время сменится несколько президентов и составов Кабмина.

Однако этого у нас нет и до сих пор. Как только ситуация в стране становится неустойчивой, обязательно находятся деятели, которые либо решают "хапнуть" как в последний раз, или показать товар лицом возможным новым хозяевам.

Но фокус-то в том, что сами эти органы, по своей сути, должны быть опорой государственной машины, а опора должна иметь высокую стойкость, которая держится на стойкости сотрудников. А если сотрудник показывает нулевую стойкость, то даже новый хозяин оценит эту нулевую стойкость, ибо переобувшийся раз – переобуется уже столько раз, сколько представится возможностей, а такое – мало кому нужно.

Однако, страна только подходит к решающей битве, и вероятность того, что некоторые переобулись слишком рано – возрастает с каждым днем, насыщенным событиями, прямо влияющими на исход выборов.

Нам же важно не обращать на это внимания, поскольку ничего нового в этом нет и так было всегда за 30 лет независимости Украины. Страна и ее государственная основа еще не прошли точку невозврата, и сейчас это очевидно всем. А потому надо к этому относиться как к индикатору состояния страны и к тому, сколько и куда нужно приложить усилий, чтобы выйти на новый качественный уровень государственной машины.

Мы должны делать свое и обеспечить неизменность курса страны, а для этого – нет смысла тратить время и нервы на то, на что ни ты, ни я прямо повлиять не можем. Эти нервы и энергию следует использовать там, где мы действительно можем добиться успеха. Поэтому – не расслабляемся и не опускаем руки. Этого от нас ожидает противник и этого мы ему не подарим.

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