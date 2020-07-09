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Справа Шеремета: апеляцію підозрюваного Антоненка перенесли четвертий раз

Дарина Дурова
Розслідування
1,5 т.
Андрій Антоненко

Андрій Антоненко на засіданні суду 9 липня. Новинарня

Київський апеляційний суд 9 липня четвертий раз переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку, підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Нове засідання було призначено на 13 липня, передає "Укрінформ". "Колегія суддів ухвалила: оголосити перерву до 13 липня 10:30", – заявив суддя.

Таке рішення прийняли у зв'язку з необхідністю направити запит до Печерського районного суду щодо наявності або відсутності одного з томів кримінальної справи.

При цьому Telegram-канал PavlovskyNews, посилаючись на захист підозрюваного, пише, що прокурори нібито "втратили том звинувачення в дорозі до суду". Колегія Апеляційного суду дала прокуратурі 3 дні на пошук матеріалів.

Засідання суду.

Засідання суду. Facebook / Мирослав Гай

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 9 липня розгляд апеляційної скарги у зв'язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання звинувачення.

Засідання суду.

Засідання суду. Facebook / Мирослав Гай

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

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  2. Розслідування