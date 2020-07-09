Справа Шеремета: апеляцію підозрюваного Антоненка перенесли четвертий раз

Київський апеляційний суд 9 липня четвертий раз переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку, підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Нове засідання було призначено на 13 липня, передає "Укрінформ". "Колегія суддів ухвалила: оголосити перерву до 13 липня 10:30", – заявив суддя.

Таке рішення прийняли у зв'язку з необхідністю направити запит до Печерського районного суду щодо наявності або відсутності одного з томів кримінальної справи.

При цьому Telegram-канал PavlovskyNews, посилаючись на захист підозрюваного, пише, що прокурори нібито "втратили том звинувачення в дорозі до суду". Колегія Апеляційного суду дала прокуратурі 3 дні на пошук матеріалів.

Засідання суду. Facebook / Мирослав Гай

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 9 липня розгляд апеляційної скарги у зв'язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання звинувачення.

Засідання суду. Facebook / Мирослав Гай

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