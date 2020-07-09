Справа Шеремета: апеляцію підозрюваного Антоненка перенесли четвертий раз
Андрій Антоненко на засіданні суду 9 липня. Новинарня
Київський апеляційний суд 9 липня четвертий раз переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку, підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Нове засідання було призначено на 13 липня, передає "Укрінформ". "Колегія суддів ухвалила: оголосити перерву до 13 липня 10:30", – заявив суддя.
Таке рішення прийняли у зв'язку з необхідністю направити запит до Печерського районного суду щодо наявності або відсутності одного з томів кримінальної справи.
При цьому Telegram-канал PavlovskyNews, посилаючись на захист підозрюваного, пише, що прокурори нібито "втратили том звинувачення в дорозі до суду". Колегія Апеляційного суду дала прокуратурі 3 дні на пошук матеріалів.
Засідання суду. Facebook / Мирослав Гай
Раніше Київський апеляційний суд переніс на 9 липня розгляд апеляційної скарги у зв'язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання звинувачення.
Засідання суду. Facebook / Мирослав Гай
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.