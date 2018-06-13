"Амністія для топ-корупціонерів": в законі про Антикорупційний суд знайшли скандальну норму

У схваленому Верховною Радою законі "Про Вищий антикорупційний суд", який напередодні підписав президент України Петро Порошенко, "підмінили" апеляцію у справах НАБУ, які вже розглядаються у судах.

Як заявляє громадська організація "Центр протидії корупції", в законі передбачено, що апеляції у справах НАБУ, які перебувають на судовому розгляді, проходитимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному.

Експерти пояснили, що дана норма з'явилася в оприлюдненому тексті закону, проте не була зачитана головою комітету правової політики і правосуддя Русланом Князевичем під час обговорення закону у парламенті.

У ЦПК наголосили, що таким чином, закон передбачає, що справи НАБУ, розгляд яких почався у загальних судах першої інстанції, будуть завершені так само в загальних судах, а апеляції з цих справ не будуть розглянуті Антикорупційним судом, незважаючи на домовленості з міжнародними партнерами.

За словами голови організації Віталія Шабуніна, ця норма стане "амністією" для всіх топ-корупціонерів, чиї справи вже у судах.

У свою чергу глава Transparency International Україна Ярослав Юрчишин заявив, що цю норму треба терміново виправити, оскільки "прийнята норма відкладає винесення остаточних рішень у справах НАБУ ще на кілька років".

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

7 червня його схвалила Верховна Рада України.