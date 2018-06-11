УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Активна оборона: ЗСУ не дали прорватися терористам "Л/ДНР"

2.5тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі 10 червня декілька раз намагалися прорвати оборону бійців Збройних сил України, проте отримали адекватну відповідь.

За добу російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, із них сім разів із застосуванням важкого озброєння - 120 і 82-мм мінометів, повідомляє прес-центр ООС.

На Луганщині найбільш активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На донецькому напрямку підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне. Адекватну відповідь ворог отримав на маріупольському напрямі - поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединський.

Новини
"Задоволені тепер?" У "ДНР" почалася паніка через дефіцит бензину

Під час бойових дій троє наших захисників отримали поранення.

У результаті ведення активної оборони, за даними розвідки, один окупант був знищений і троє поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана третя сила на окупованому Донбасі просунулася ще на 1 км і закріпилася на нових позиціях.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги