Активна оборона: ЗСУ не дали прорватися терористам "Л/ДНР"

Терористи на Донбасі 10 червня декілька раз намагалися прорвати оборону бійців Збройних сил України, проте отримали адекватну відповідь.

За добу російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, із них сім разів із застосуванням важкого озброєння - 120 і 82-мм мінометів, повідомляє прес-центр ООС.

На Луганщині найбільш активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На донецькому напрямку підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне. Адекватну відповідь ворог отримав на маріупольському напрямі - поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединський.

Під час бойових дій троє наших захисників отримали поранення.

У результаті ведення активної оборони, за даними розвідки, один окупант був знищений і троє поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана третя сила на окупованому Донбасі просунулася ще на 1 км і закріпилася на нових позиціях.