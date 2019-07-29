Активізувалися снайпери: волонтери показали, як терористи б'ють по ЗСУ в перемир'я

Незважаючи на "хлібне" перемир'я на Донбасі, терористи "ДНР" не дотримуються його і відкривають вогонь по українським захисникам.

Зокрема, особливо на ділянках фронту зараз активізувалися ворожі снайпери, пишуть волонтери фонду "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

У якості доказів вони опублікували фото з каскою воїна ЗСУ, яку ледь не пробила куля окупанта.

Каска, в яку влучила куля Facebook "Повернись живим"

Каска, в яку влучила куля Facebook "Повернись живим"

"Куля пройшла по дотичній. Боєць живий. Рука роздроблена, але він одужає і знову повернеться в стрій. На фото нижче – каска бійця однієї з механізованих бригад, яка тримає зараз оборону в районі селища Жолобок. Тут, як і на інших ділянках фронту, вже давно активізувалися снайпери бойовиків. У "лежках" вони чекають наших солдатів, які виходять на спостережні пункти, щоб подивитися в тепловізор, "нічник" або трубу розвідника", – розповіли волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено: застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський; наступальні дії та розвідувально-диверсійні операції; розміщення важкого озброєння в населених пунктах та поблизу них.

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