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Активізувалися снайпери: волонтери показали, як терористи б'ють по ЗСУ в перемир'я

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Незважаючи на "хлібне" перемир'я на Донбасі, терористи "ДНР" не дотримуються його і відкривають вогонь по українським захисникам.

Зокрема, особливо на ділянках фронту зараз активізувалися ворожі снайпери, пишуть волонтери фонду "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

У якості доказів вони опублікували фото з каскою воїна ЗСУ, яку ледь не пробила куля окупанта.

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Каска, в яку влучила куля

Каска, в яку влучила куля

Facebook "Повернись живим"

Каска, в яку влучила куля

Каска, в яку влучила куля

Facebook "Повернись живим"

"Куля пройшла по дотичній. Боєць живий. Рука роздроблена, але він одужає і знову повернеться в стрій. На фото нижче – каска бійця однієї з механізованих бригад, яка тримає зараз оборону в районі селища Жолобок. Тут, як і на інших ділянках фронту, вже давно активізувалися снайпери бойовиків. У "лежках" вони чекають наших солдатів, які виходять на спостережні пункти, щоб подивитися в тепловізор, "нічник" або трубу розвідника", – розповіли волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Перемир'я на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУ ДНР повернись живим
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
А вот новость с другой стороны: "...16 бойцов 36-й бригады морской пехоты Мариупольского направления отказываются подчиняться приказам командования. Уточняется, что на месте уже находятся сотрудники военной прокуратуры и СБУ. Организатором бунта стал старший матрос Роман Бондаренко, призвавший игнорировать приказы до тех пор, пока не улучшатся вещевое и продовольственное снабжение морпехов". В ВСУ и стрелять не надо, сами сдохнут.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Снайперы творят чудеса - одним выстрелом чуть не пробили каску и раздробили руку. Фото раздробленной руки приложить забыли, бывает. Почему сия "новость" сильно кажется выковыряной из носа? И почему другая сторона такой фигней не занимается?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Доказательства что называется "тушите свет")
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