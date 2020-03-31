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31 березня • оновлено в 16:39
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Активісти домоглися зупинки нелегального видобутку піску на Київщині

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Завдяки активістам Громадської організації "Стоп корупції" припинено нелегальний видобуток піску у селі Стайки Кагарлицького району Київської області. Викликані активістами поліцейські та екоінспектори опечатали і конфіскували техніку, за допомогою якої пісчані браконьєри щоночі намивали пісок у період нересту і без жодних дозволів. Про це йдеться у новому сюжеті-розслідуванні журналістів "СтопКору".

Поліція та екоінспектори перевіряють законність діяльності ТОВ "Дніпровські піски" у Стайках

Поліція та екоінспектори перевіряють законність діяльності ТОВ "Дніпровські піски" у Стайках

Активісти розповідають: після того, як до громадської організації надійшли скарги від місцевих мешканців щодо незаконного намиву піску в районі Стайок, представникам "СтопКору" довелося кілька ночей поспіль чергувати на річці, аби спіймати пісчаних браконьєрів на гарячому. Зробити це вдалося глибоко вночі 25 березня.

"Весь світ і Україна борються з поширенням коронавірусу, всі ресурси держави зосереджені на протистоянні хворобі ― а підприємці вирішили вкрасти державні копалини і заробити гроші", — прокоментували ситуацію правозахисники ГО "Стоп корупції", які й викрили нелегальний видобуток піску.

Як з’ясували активісти, зловмисники за допомогою техніки намивали пісок просто посеред річки і вантажили на баржу, яка потім прямувала до Києва. Тож ГО "СтопКор" звернулася до правоохоронних органів із заявою про скоєння злочину.

На місце нелегального видобутку піску у супроводі активістів "СтопКору" прибули представники Держекоінспекції та співробітники Кагарлицького райвідділу поліції. У ході перевірки було з’ясовано, що видобутком піску займалося місцеве підприємство - ТОВ "Дніпровські піски". У них навіть був дозвіл на проведення намиву піску у період з 20 квітня по 20 травня 2020 року, виданий Держрибагентством України. Однак пісчані браконьєри розпочали роботи за місяць до зазначеного у дозволі періоду - у розпал нересту, що категорично заборонено законом.

Зважаючи на всі обставини, зафіксовані у ході перевірки діяльності ТОВ "Дніпровські піски", правоохоронці опечатали та конфіскували техніку, за допомогою якої здійснювався незаконний намив піску у Стайках. А компетентні органи продовжують нараховувати збитки, яких завдали державі браконьєри.

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Тема
Незаконний видобуток піску на Київщині
Місце
Україна
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