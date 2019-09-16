Афери з ремонтом доріг на Черкащині: скандальний бізнесмен постане перед судом

Скандальний бізнесмен, керівник ПП "Черкаси-Інтерстрой" і колишній депутат Володимир Халай, який взявся реанімувати черкаський бульвар, виявився фігурантом кримінальної справи про ремонт вулиці Центральної у Чорнобаї.

Про це повідомляє "ВІККА". Посадовці Чорнобаївської селищної ради уклали з фірмою Халая угоду ще 4 листопада 2016 року, втім ділянка дороги і досі не відремонтована (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно з договором, ремонтні роботи за майже 5 мільйонів гривень мали бути виконані до 31 грудня 2017 року.

Зловживаючи службовим становищем, чорнобаївські посадовці протягом 2016-2017 років уклали з "Черкаси-Інтерстрой" ще низку додаткових угод, якими неодноразово продовжили договір без об’єктивних на те причин та підтверджуючих документів до 30 квітня 2018 року. Ціна послуги – майже 2,5 мільйона гривень.

Стан доріг у Чорнобаї Скріншот відео

Це унеможливило стягнути кошти з фірми Халая за невчасне виконання зобов’язань, оскільки станом на 19 березня 2018 року ремонтні роботи вулиці Центральної так і не були виконані. Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем.

Володимир Халай dengi.informator.ua

З лютого 2019 року в Чорнобаївському райсуді тривала тяганина з призначенням будівельно-технічної експертизи та наданням доступу до документів "Черкаси-Інтерстрой". Не виключають і того факту, що деякі речові докази у кримінальному провадженні були втрачені чи знищені. Нині слідчі перевіряють оригінали документів, які перебувають у володінні фірми Халая.

Крім того, епопея з ремонтними роботами від "Черкаси-Інтерстрой" триває й у самих Черкасах. Підприємство у 2016 році мало виконати ремонт запасного футбольного поля на "Центральному стадіоні". Але крім освоєних коштів із міського бюджету, іншим результатом підрядник нині похвалитися не може.

Як писав OBOZREVATEL, у Черкасах "застиг" ремонт ділянки бульвару Шевченка від вулиці Університетської до Можайського, тендер на ремонт якої отримало "Черкаси-Інтерстрой" Володимира Халая. 9 жовтня 2018 року було укладено договір, усі ремонтні роботи мають завершитися до кінця грудня 2019-го. Однак нині місцеві жителі замість активного ремонту спостерігають зруйновані тротуари і утворення ям на свіжоукладеному асфальті.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram