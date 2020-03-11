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11 березня • оновлено в 13:21
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/ Розслідування

Адвокат сімей жертв МН17 заявив, що завести "Бук" в Україну дозволив Путін

1.9т
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Така потужна зброя, як зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого, ймовірно, збили Boeing 777 рейсу МН17 над Донбасом в 2014 році, не могла покинути територію Росії без відома Володимира Путіна.

Таку думку висловив адвокат родичів загиблих у катастрофі Джеррі Скіннер в інтерв'ю Deutsche Welle. Він зазначив, що, можливо, в розслідуванні справи звучатимуть імена наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв'язки з дійовими особами на сході України. Він висловив припущення, що пролунає і прізвище самого Путіна.

"Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але, на мою особисту думку, така потужна і високотехнологічна зброя не могла покинути територію Російської Федерації, якби це не було санкціоновано на найвищому рівні. Все трапилося саме так, як трапилося. Саме тому, що Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити з упевненістю", – зазначив Скіннер.

Адвокат сімей жертв МН17 заявив, що завести "Бук" в Україну дозволив Путін

Адвокат сімей жертв МН17 заявив, що завести "Бук" в Україну дозволив Путін

Нагадаємо, раніше, Скіннер подав від імені 40 сімей родичів жертв позов до Європейського суду з прав людини проти Росії та її президента Володимира Путіна. Вони вимагають 330 мільйонів доларів компенсації від Росії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Путін
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
«Ракета с боевым номером 886 847379 предназначена для зенитно-ракетного комплекса «Бук» 29 декабря 1986 года, была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152. После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины»,
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что же адвокат не дополняет, что ракета, которой был сбит Боинг была со складов всу??? И была отгружена в Украину еще в 90х???
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от тільки збити вони хотіли свій, російський, літак , але рагулі є рагулі
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