Така потужна зброя, як зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого, ймовірно, збили Boeing 777 рейсу МН17 над Донбасом в 2014 році, не могла покинути територію Росії без відома Володимира Путіна.

Таку думку висловив адвокат родичів загиблих у катастрофі Джеррі Скіннер в інтерв'ю Deutsche Welle. Він зазначив, що, можливо, в розслідуванні справи звучатимуть імена наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв'язки з дійовими особами на сході України. Він висловив припущення, що пролунає і прізвище самого Путіна.

"Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але, на мою особисту думку, така потужна і високотехнологічна зброя не могла покинути територію Російської Федерації, якби це не було санкціоновано на найвищому рівні. Все трапилося саме так, як трапилося. Саме тому, що Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити з упевненістю", – зазначив Скіннер.

Адвокат сімей жертв МН17 заявив, що завести "Бук" в Україну дозволив Путін

Нагадаємо, раніше, Скіннер подав від імені 40 сімей родичів жертв позов до Європейського суду з прав людини проти Росії та її президента Володимира Путіна. Вони вимагають 330 мільйонів доларів компенсації від Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Внаслідок аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

Причому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубінського, Ігоря Гіркіна й Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення в справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази того, що лайнер був збитий із російської установки "Бук".

Характерно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити запитання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії

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