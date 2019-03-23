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"Або війна, або..." Цимбалюк розповів, як Україна поверне Крим і Донбас

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Україна має тільки два шляхи повернення тимчасово окупованих Криму і частини Донбасу — продовження бойових дій або очікування розпаду Росії.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю каналу Sobinews, яким він поділився у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Росіяни з окупованих територій просто так не підуть. І це треба усвідомлювати і розуміти. Повернення окупованих територій в комплексі можливе тільки в разі безпосередньо бойових дій, тобто війною з Росією. Це перший варіант. І другий варіант — це треба чекати, коли рано чи пізно вони будуть переживати події, аналогічні тому, що ми переживали у 1991 році разом", — сказав він.

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Разом з тим, Цимбалюк додав, що він не готовий спрогнозувати, коли Росія розпадеться. Адже цього і взагалі може ніколи не відбутися або ж навпаки відбудеться протягом найближчих десятиліть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що найближчим часом Україні не варто чекати розвалу Росії. Однак їй є сенс активно змінюватися і ставати сильнішою самій, щоб протистояти агресору.

Також журналіст вважає, що абсолютну нормалізацію відносин з Росією не застане як мінімум кілька наступних поколінь українців. Країна-агресор продовжить наполягати на тому, щоб зробити з України підданого, який кається за те, що посмів повстати проти неї.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуВійна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Делаю вывод из умозаключений ушастого идиота...никогда
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Вот када ЦЫмбалюк помре, - а так выходе из его умозаключений. Тагда новые Цымбалюки вспомнят, шо говорил их предшественник. Поподъедаются в Рашке лет так несколько десятков . А Там смотри амеры с рускими в десна вже целоваться будуть и вопрос сам собой решиться.
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Samsonov Artur
Samsonov Artur
Есть ещё третий вариант, самый вероятный. Прилетят инопланетяне и вернут вам Крым и Донбасс. Надо ждать и верить.
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