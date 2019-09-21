А як же перемир'я? На Донбасі терористи різко збільшили обстріли сил ООС

На Донбасі за добу п'ятниці, 20 вересня, російські найманці 19 раз порушили режим припинення вогню. При цьому вони використовували заборонену Мінськими угодами зброю – міномети 82 мм і гранатомети.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook. Відзначається, що терористи також використовували різноманітну стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці здійснили 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Красногоровки - зі стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи скоїли 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Кримського - з гранатометів різних систем;

неподалік від Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Станиці Луганської - зі стрілецької зброї;

неподалік Майорського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Новозванівки - з міномета калібру 82 мм.

"За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості, один - бойове травмування. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що терористи стріляли: двічі неподалік Водяного - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Лебединського - з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи продовжують порушувати режим тиші і влаштовують масовані обстріли позицій українських захисників на Донбасі. В результаті з початку доби 20 вересня два воїна Операції Об'єднаних сил на Донбасі отримали поранення.

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