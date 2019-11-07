60 ножових ран: у Миколаєві по-звірячому вбили перехожого. Фото і відео

У Миколаєві двоє молодиків убили п'яного перехожого, завдавши йому більше 60 ножових поранень.

Як повідомляє пресслужба Нацполіціі Миколаївської області, вбивство сталося 28 жовтня.

"Двоє учнів ліцею вночі, прогулюючись по місту, наткнулися на випадкового перехожого в стані алкогольного сп'яніння. Між ними стався конфлікт, людина дала відсіч молодим, після чого один з них вдарив перехожого ножем, і знову почав бити ножові поранення, поки чоловік не перестав кричати" , – йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився 29-річний місцевий житель. Поліція почала розслідування і вийшла на ймовірних вбивць. Обох хлопців затримали в гуртожитку, де вони проживали. Підозрюваними виявилися сироти 18-ти і 17-ти років з Львівської та Донецької областей. Попередньо відомо, що ножові поранення потерпілому завдав старший з них. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Затримані розповіли, що прогулювалися по місту і наткнулися на чоловіка в стані алкогольного сп'яніння і між ними стався конфлікт. Загиблий чинив опір і почав кричати.

Вбивство в Миколаєві НПУ

Вбивство в Миколаєві НПУ

"Таку кількість ножових поранень (більше 60) зловмисник, за його словами, завдав громадянину, щоб змусити його замовкнути. Відібравши мобільний телефон жертви, який потім злочинці розбили, з місця події хлопці втекли", – відзначили в поліції.

Дані відомості за фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Зловмисник, який завдав жертві смертельні поранення, затриманий слідчими в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом буде обрано запобіжний захід.

Вбивство в Миколаєві НПУ

Вбивство в Миколаєві НПУ

Вбивство в Миколаєві НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Миколаєві на автозаправній станції застрелили трьох людей.

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