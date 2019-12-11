54 вогневі нальоти: терористів Путіна спіймали на масових обстрілах Донбасу

З 3 до 11 грудня російські окупанти вчинили 54 вогневі нальоти по позиціях ООС і населених пунктах на мирній території України.

Таку статистику оприлюднив у Facebook військовий експерт, координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець. За його даними, терористи застосовували автоматичне стрілецьке озброєння, ручні та станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, штатне озброєння БМП-1/2, а також зенітні установки ЗУ-23-2 та ПТРК.

Ба більше, в окремих випадках фіксувалося застосування противником зброї, що підпадає під обмеження, згідно з положеннями Мінських угод. Йдеться про 120/82-мм міномети.

Як пише Машовець, вогневі удари завдавалися по позиціях українських військ у районі населених пунктів: Луганське, Хутір Вільний, Кримське, Новолуганське, Зайцеве, Лебединське, Майорське, Золоте, Травневе, Залізне, Мар'їнка, Старогнатівка, Авдіївка, Троїцьке, Красногорівка, Миколаївка, Новогнатівка, Павлопіль, Водяне та Широкине.

"В процесі звітного періоду командування угрупування противника продовжувало активне ведення повітряної розвідки із застосуванням БПЛА для виявлення змін в бойових порядках Об'єднаних сил. Всього в період з 3 до 11 грудня візіуально, а також засобами радіолокації та РТР угруповання ОС зафіксовано 15 розвідувальних прольотів БПЛА, зокрема вісім прольотів БПЛА типу "Орлан-10", виконаних з порушенням положень Мінських угод із перетином у повітряному просторі лінії зіткнення і поглибленням в оперативно-тактичну глибину оборони Об'єднаних сил", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в зазначений період активізували свою діяльність снайперські і маневрені групи РЕР/РЕБ противника вздовж усієї лінії зіткнення. Їхні чергові артилерійські засоби перебували в стані постійної бойової готовності до завдання масованих і раптових вогневих ударів по бойових порядках Об'єднаних сил.

Обстріли на Донбасі "Цензор.НЕТ"

Машовець також розповів, що для забезпечення повсякденної діяльності частин і підрозділів 1-го і 2-го АК окупантів на Донбасі, а також з метою підтримки окупаційної адміністрації та недопущення істотного падіння соціально-економічного рівня місцевого населення і відповідно зниження у нього власних рейтингів 5 грудня з території Росії на окуповані території України (через непідконтрольні пункти пропуску Ізварине та Успенка) був введений позачерговий "94-й гуманітарний конвой".

"Загальна кількість вантажних автомобілів – 40, заявлений вантаж – дитяче харчування, медичне обладнання та медикаменти. Крім того, з території Росії для потреб окупаційного угруповання було доставлено близько 1500 тонн ПММ (станції Ровеньки і Борисівка). В районі Пікузи, Заїченко і Саханка відзначається одиночне переміщення бронетехніки. Фіксувалося в різний час переміщення однієї-двох одиниць бойових броньованих машин (ймовірно БМП-1/2)", – відзначається у звіті.

Також вдалося з'ясувати, що в районі Каштанове – Мінеральне періодично з'являється мобільна вогнева група противника, до складу якої входить щонайменше дві одиниці 120-мм мінометів). Російські окупанти обстрілюють передові позиції українських військ по п'ять-шість пострілів і швидко змінюють вогневу позицію.

А між Гольмівським і Горлівкою (в районі терикону) противник час від часу використовує посилення з важким піхотним озброєнням (великокаліберні кулемети, ручні і станкові гранатомети), відкриваючи вогонь по передових позиціях ООС.

"До району Калинове-Борщувате прибув свіжий підрозділ зі складу 6-го ОМСП. У складі – бронетехніка (до восьми одиниць, здебільшого МТ-ЛБ і БМП). Фіксувалося підвезення предметів постачання в селище армійським автотранспортом", – підсумував Машовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Машовець також розповів про те, що лави російських окупантів на Донбасі все частіше стали поповнювати найманці з судимостями, наркотичною та алкогольною залежністю через жорсткий некомплект. Це істотно знижує боєздатність терористів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!