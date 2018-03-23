400 тисяч жертв і репресії: повний текст переговорів Савченко та Рубана

У мережі з'явилася повна розшифровка переговорів затриманих за підозрою в організації спроби держперевороту і терактів в Києві позафракційного нардепа Надії Савченко і переговірника Володимира Рубана з працювали під прикриттям військовими, яким вони озвучили свої плани по скиданню влади.

Публікуємо текст переговорів, підготовлений Texty.org.ua, в оригіналі, оскільки велися вони на українській і російській мовах.

Савченко, Рубан та їх начебто спільники зустрічаються в одному з приміщень військової частини на Хмельниччині:

Савченко: Що ви зараз хочете почути (незрозуміло) крім того, що стріляє, як воно дише якщо є така можливість?

Березень Г. П. (військовослужбовець): Да, да, все там организировал. Надежда Викторовна, в первую очередь после того, что приехало – подарки, мы понимаем всю серьезность вопроса.

Березень Г. П.: И это все не для того, чтобы сделать материальную помощь Полку. Поэтому я ничего не могу доложить, но мы хотим услышать от вас конкретно, что вы видите и как? То, что мы с тобой разговаривали, это все, конечно, интересно, свое видение я сказал по этому вопросу. Да, оно может быть, так как ты видишь с нашими доработками? Теперь понимаю, что пошло обеспечение, мы должны понимать, что вы конкретно от нас хотите и что вы от нас видите?

Рубан: Как минимум, мне понадобиться в Киеве. Всего в три этапа. На первом этапе люди выходят и пока я этот этап не разглашаю, все киевляне выходят, на втором этапе…

Березень: Куда уходят?

Рубан: Из дому. На улицу.

Березень: А че они пойдут?

Рубан: Мы их вигоним. Это первый этап. На втором этапе ми сносим красивое здание, на Чертовом месте построенное (ймовірно йдеться про Верховну Раду - ред), может быть и весь правительственный. И на третьем этапе мы либо выгоняем его, либо крупнокалиберное, и Товарищ и еже с ним если они сами не убегают, либо загоняем его. Они планируют второй строк. Они уже нашли бойцов на второй тур. Ляшко или Бойко. И Он легко уходит на второй строк. И (н.ц.л.) Украине, и земле украинской (н.ц.л.). Я не знаю, поставили или нет, примут в декабре?

Лящ С. В.: На снятие моратория?

Рубан: Тот же Хмельницкий (н.ц.л.) хитрил блин, за эту землю, вся полита кровью, все продадут.

Савченко: Ви хороший стратег, ви самі можете розробить і підказати що. Головне бачення таке, моє бачення трошки інше, по-перше: з Юлькою вони не договорилися. Вона їм буде не конкурент. Її Росія не підтримує і Америку вона не устраює. Порох заручається підтримкою олігархів, йому (н.ц.л.) захід і схід, європейці, він бере собі слабких гравців, на другий тур. Бойка, ніочом, він зразу виграє. Ляшко тоже ніочом.

Ляшка він просто купить, в черговий раз (н.ц.л.) продасть. Я бачу ситуацію в іншому плані, я бачу те, що пропонує Володя це РЕВОЛЮЦІЯ (незрозуміло). Я пропоную ПЕРЕВОРОТ. Тому що їх нада УБИРАТЬ ФІЗИЧНО. Причому всіх і зразу. Це є один метод. Один день і тільки зсередини.

Може бути пару днів, не тільки один день найбільш удачний. Для цього нада ждать ще до року часу. Далі нада робити так, щоб вони бігли. Тоїсть мене менше цікавить правітельствєний квартал, мене найбільше цікавить їхнє ЖІЛІЩЕ, я думаю, вони почнуть бігти, коли їм не буде куди вертатися, бігти будуть всі.

Дальше ваша задача – це держать периметр. Я понімаю, що армія і міліція повинні зробити так, щоб не почався ХАОС. Тобто скрізь війська получать задачу яку? Яку дадуть зверху. Якщо верха немає, то придумаєм самі. Порядок (незрозуміло). В будь-якому випадку, якщо ми зараз не робимо цей прорив, любими способами (н.ц.л.), тоді вообще не нада жить. Ми десь в (н.ц.л.).

Рубан: Хаоса бояться не надо, хаос нужен, хаосом нужно управлять.

Березень: Я по поводу правительственного квартала категорически против, господа, это лишние жертвы среди гражданского населения, а тем самым настраивания народа против, это море крови. У вас есть второй вариант?

Савченко: ЇХ ЖИЛІЩА, там тоже є люди, повір, охрана, горничные, уборщицы.

Рубан: НУ Верховная Рада как символ. Я их и так половлю, в одном месте…

Савченко: Одне діло, коли жертви з гражданського населення, друге діло, коли жертвами зразу стають ті, хто повинні бути, решта прощається "во ім’я незавісімості".

Березень: Кто сей час управляет державой, назови мне три ключевые фигуры, а я тебе скажу, да или нет.

Савченко: Порошенко.

Рубан: Турчинов.

Савченко: Турчинов.

Рубан: Аваков.

Савченко: В центрі всіх взірвати.

Березень: Там жилых домов.

Савченко: Я тобі не про те, я тобі ізсередини це зроблю.

Березень: А когда их, когда они соберуться все в одном месте?

Лящ: Мы сейчас говорим о ком, о правительстве?

Березень: О Верховной Раде.

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Савченко: Дивись, є один день, коли вони збираються всі міністри, не зами, а особисто міністри, всі глави служб, тобто Служба безпеки, коротше, всі служби, прокурор, всі депутати і виступає Президент, це один день в рік.

Березень: Когда?

Савченко: Коли Президент читає свій доклад.

Березень: Когда он читает, я не знаю.

Рубан: Это за один, два дня становиться известно.

Березень: Сколько спецслужб в этот день находиться в правительстве?

Рубан: Много.

Березень: Сколько поляжет людей?

Савченко: Я тобі ще раз скажу, мені зсередини не треба, тобто зсередини, да, там вплоть до того, що люстра падає від усіх тих вибухів, знаєш, дальше цей квартал нічим не цікавий, цікаві їх житлові помешкання, щоб пішло залякування.

Березень: Где взять столько людей?

Лящ: Хотя бы сотни три, минимум, и не из робкого десятка.

Савченко: Для цього нада одна людина всередині, все решта треба зупинять, а не робить, малювати ще раз? Дай сюди листок. Пронумеровано, ти що, знущаєшся, як я вирву листок? Ручку дай. Порошенко… Це "президія", це трибуни, оце ряди, тут збираються всі спецслужби, тут сідає весь уряд. Це зовнішній балкон, тільки тут журналісти, щоб видно, як президент читає доклад, тут запускають гостей, но, коли виступає президент, не можуть вийти навіть помічники.

Ось тут пускають дипломатів. Тут коли президент читає доклад, дипломати убивають, на всю цю ми рахували 8 на 200 (8 гранат ФІ з радіусом ураження 200 метрів кожна), зверху є купол, який від струсу, вибухів, оця люстра просто падає, оце все завалить під відеокамери, пояснить чому? Це можна завалити звідси. Там відстань, повір, навіть я докину. Можливо, завалити через журналістів, це робить одна людина впродовж півтори хвилини, живою, правда, не лишиться. Охорона президента ось тут, тут, ось тут.

Рубан: Ты хоть как-то назови его Морковкой, ну что ж ты так под запись.

Савченко: Якби було дві людини з числа ось цих, було б хорошо, вони б не заважали один одному, всім хорошо, це можна зробити один раз зсередини. Все решта буде тут стояти.

Березень: Сколько охраны как правило с ним?

Савченко: Дивись, коли він виступав, я вийшла, зайшла сюди, постояла, подивилася, сидів тут один охоронець, він просто дивився, я хожу із сумкою, до мене ніхто.

Березень: У них тут дверь, по-моему, есть.

Савченко: У них тут куча дверей, скорость зайти, якщо даже хтось кудись вискочить, просто первим нада вибить центр лоджії, саме головне, ось сюди розкидати.

Березень: Ты понимаешь, там стоит куча мебели, даже если это ФІ.

Савченко: Там куча меблів, я знаю, при чому такої нормальної, дерев’яної, я дивилася, понятне діло, що це не буде такого ефекту. ФІ дасть нормальний більш-менш ефект.

Березень: Ты в Мелитополе видела чего? Яка комнатушка?

Савченко: Він кинув що? Фі25, ой.

Березень: Нет, там скорее ФІ. Его на пополам там разорвало.

Савченко: Дивись, зверху падає люстра, да, я не кажу тобі про те, що…

Березень: Не упала?

Савченко: Ну можна взяти ще автомат, достріляти, ну а нащо?

Березень: Хорошо, кто будет Жанной Дарк?

Савченко: Жанна Дарк і буде.

Березень: Ну а смысл тогда?

Рубан: Красивый костер.

Cавченко: Слухай, герої не вмирають, герої повинні бути мертві, якщо не умерла там, то хорошо.

Березень: Ты себя видишь в этой роли?

Рубан: Да.

Березень: А зачем вообще тогда этот замес?

Савченко: Хто ще?

Березень: Хорошо, тебя нет, дальше кто?

Савченко: Вера.

Березень: Та нет.

Савченко: Мені все одно.

Рубан: Нет никакого дублирования, здесь чисто вот у нее есть такая мечта, после этого и родилось четыре трубы в духовом оркестре (4 міномети калібру 120 мм, привезених 23.11.2017).

Савченко: Значить так, ви будете дивитися зараз відеозапис, я дістану вам, як він виступає на трибуні і що там відбувається. Взагалі нема нікого, щоб добігти до нього. Є ось тут двері, тут двері, тут зверху, де б я не стояла, у мене може цілитися охоронник, скільки пуль я витримаю "скількість" пуль, потом на швидкість гранати кидаються дві відразу, чека відстрілюється, тут же і чекається певний час і швиряється. Так само викидать 6 гранат я встигну однозначно.

Березень: Это риск, это неправильно. Давай начнем с того, что мы бачили, як ти их кидаешь, без обид, ты ж себе их по ноги бросишь.

Савченко: Слухай, тут мені якраз і треба її під ноги кинути, потом балкон закриває так само, там є куча перегородок, за якими можу сховатися. Ти не хвилюйся, себе я не взірву.

Березень: Еще раз услышь меня.

Савченко: Хорошо, обдумайте цей варіант, а я вислухаю ваш варіант, обдумати ми можемо будь-який варіант, спішити все одно нема куди…

Березень: После лета, я тебе еще тогда казал, мое мнение не меняется, работа внутри Верховной Рады сводится к нулю, мебель тяжелая. Когда взрывали Гитлера, то стол на себя взял такой заряд и толку ни какого в одном помещении, даже никто не был сильно контужен, легко.

Лящ: Хорошо, не станет тебя, кто поднимент флаг революции?

Березень: За это время мы должны понимать позицию Захарченка, раз, пойти с ним на контакт в плане поддержки, потому что на территории ДНР российских вооруженных сил достаточно, регулярных подразделений.

Лящ: В каком смысле?

Березень: Ну чтобы он с той стороны не начались движения сюда.

Савченко: Або начались, але такі, як надо.

Рубан: 700 километров движения.

Березень: Чтобы не начались движения оттуда, понимаешь? Чтобы он действительно поддержал этот момент.

Савченко: Ми говорили з Захарченком, він готовий.

Рубан: Готов, только не прекратить огонь по Крымскому, когда мы сами обо*рались и …

Березень: Крымское каким боком?

Савченко: Никаким. Наступали на Луганське.

Рубан: А он командует всей линией фронта, все подчиненные будто ему, имею в виду не Плотницкому.

Березень: В нашей ситуации это должен быть не хаос, а организованное движение. Тогда будет толк. Это первое. Второе, у нас силенок на это дело маловато будет однозначно. Вот это чтобы осуществить, нужно хотя бы человек 200-300. Притом дерзких.

Рубан: Сумашедших.

Березень: Дерзких, которые не забздят. Мы должны мыслить не локально, а стратегически.

Савченко: Давайте збирати їх з усіх країв. Що нас підвозив, Серьога, з Донбасу. На квартирі. З ним треба буде говорить.

Рубан: С ними надо говорить накануне. Заранее ни с кем.

Савченко: Зустрітися просто, поговорити про ситуацію, про все.

Березень: Помимо нас у вас есть кто-то?

Рубан: Ну мы ж, поэтому теория хаоса. Поэтому мы рассчитывали, мы не рассчитывали сначала.

Першого грудня 2017 після розмови в кабінеті Рубан та Савченко відвідали полігон військової частини, де випробували зброю, надану терористами.

Телефонна розмова:

Савченко: Проблема пока у нас время.

Березень: Главное, чтобы ты сказала

Савченко: 400 тисяч я даю.

Рубан: Чего? Денег?

Савченко: Смертей нужно.

Рубан: Это репрессия, это не революция, ми сейчас говорим.

Савченко: Три – це мало.

Березень: Три и управление ситуацией.

Рубан: А потом репрессии, репрессии – это будущее, это даже не (н.ц.л.) сейчас, на стадионах или в шахтах.

Савченко: А потом репрессатор повинен вводить смертную казнь на уничтожение.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.

Відразу після прийняття рішення у парламенті Савченко затримали прямо в Раді.