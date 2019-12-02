"Літати не вміють, тільки копати": відео "навчань" солдатів на Житомирщині обурило українців

У 190-му навчальному центрі Збройних сил України в селищі Гуйва Житомирської області солдатів замість навчання відправили на будівельні роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов. Він також опублікував відповідне відео, яке йому надали військові (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Я пишаюся армією. Але за таку армію мені соромно... Поїхали хлопці з бойової бригади вчитися на два місяці на пілотів-операторів безпілотників, а замість цього роблять ремонт у центрі. Я за армію. За армію, в якій не буде "совка", – написав журналіст.

Скрін відео

"За паперами ці хлопці "умітимуть" літати. А за фактом – тільки копати", – обурився один із коментаторів.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко повідомив, що курсантів Національної академії Нацгвардії України в Харкові змушують робити брудну роботу та жорстоко карають за найменші непослухи.

Після підняття громадського резонансу в академії пояснили інциденти, заявивши, що прибирання території об'єкта входить в обов'язки курсантів.

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