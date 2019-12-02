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2 грудня • оновлено в 22:19
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"Літати не вміють, тільки копати": відео "навчань" солдатів на Житомирщині обурило українців

3.8т
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У 190-му навчальному центрі Збройних сил України в селищі Гуйва Житомирської області солдатів замість навчання відправили на будівельні роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов. Він також опублікував відповідне відео, яке йому надали військові (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Я пишаюся армією. Але за таку армію мені соромно... Поїхали хлопці з бойової бригади вчитися на два місяці на пілотів-операторів безпілотників, а замість цього роблять ремонт у центрі. Я за армію. За армію, в якій не буде "совка", – написав журналіст.

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"Літати не вміють, тільки копати": відео "навчань" солдатів на Житомирщині обурило українців

Скрін відео

"За паперами ці хлопці "умітимуть" літати. А за фактом – тільки копати", – обурився один із коментаторів.

Коментарі до посту

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Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Житомир
Теги
Збройні сили України видео скандали
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Да и хрен сними, лучше это: Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Страна рабов может только лопата и работать-остальное все просрал и пропили, несчастные чубатые. Проклятое семя.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
клоун готовит армию к "перестать стрелять"
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