Глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти в відповідь".

Якщо заборонити українським військам відкривати вогонь у відповідь, то, відповідно, питання про те, щоб діяти на випередження і проводити якісь операції зі свого боку, взагалі не стоїть.

Якщо так ставити питання, то ми можемо говорити про те, що українським військовим у всіх випадках заборонено застосовувати зброю. Виникає питання: тоді яку функцію взагалі виконуватимуть українські військові на Донбасі? Я насилу собі уявляю, як можна виконувати бойові завдання без застосування зброї.

Може, мається на увазі, що тепер вони переходять в рамки якоїсь гуманітарної операції? Але тоді потрібно переформатувати Операцію Об'єднаних сил.

ВСУ, ілюстрація 112 Україна

Ми розуміємо: те, що звучить – це продовження передвиборних гасел Зеленського про те, що для того, щоб припинити війну, потрібно просто припинити стріляти. Але практичного сенсу і взагалі якоїсь логіки в цих словах немає. Противник не збирається припиняти вогонь.

Тоді потрібно просто забрати всі підрозділи з цього регіону, і нехай ці товариші там що хочуть, те й роблять. Я як людина військова сенсу в цьому взагалі не бачу.

Навіть якщо ця ініціатива не буде реалізована у вигляді конкретних наказів і директив з боку Генерального штабу, я впевнений, що це вже сильно б'є по морально-психологічному стану наших військовослужбовців. Це стосується не тільки зони ООС. Люди, які несуть службу в тилу, розуміють: коли в зоні бойових дій забороняють використовувати зброю навіть для самозахисту, у якості вогню у відповідь, армія втрачає сенс як така.

З іншого боку, я впевнений, що ця заява різко підвищує морально-психологічний дух противника, тобто російських окупантів.

Тобто вже на рівні політичної заяви у вигляді ідеї, що не реалізована, ця ідея, будучи озвученою, завдала величезної шкоди.

Причому, Кучма, коли коментував цю свою заяву, чітко дав зрозуміти, що це не його особиста ініціатива, що він не від себе щось несе, а що він почув це він президента. За логікою подій, так і є. Тристороння контактна група – це інструмент, який реалізує політичну волю вищого військово-політичного керівництва, в даному випадку – президента України, Верховного головнокомандувача Збройних Сил.

Але тут ще виникає питання. Ми не бачимо реакції ключового гравця – людини, яка поставлена новою командою, але при цьому є професійним військовим з досвідом участі в АТО, а потім в ООС – генерала Хомчака, нового начальника Генерального штабу.

Я думаю, що як людина військова він повинен розуміти всю абсурдність цієї ідеї. З іншого боку, як він себе поведе і як буде на це реагувати – а не реагувати на такі речі неможливо, оскільки він відповідає за весь особовий склад – подивимося. За відгуками людей, які з ним служили і служать, людей, яким я довіряю, він оцінюється досить високо – і в плані морально-психологічних якостей, і в плані професіоналізму.

Але питання про те, як він поведе себе в цій ситуації, коли це вже фактично політичне рішення, залишається без відповіді.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram