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8 листопада • оновлено в 13:50
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/ Розслідування

Вимагав 1000$ і авто: у Черкасах жінку взяли в заручники. Фото

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В орендованій квартирі в Черкасах зловмисник силоміць утримував свою знайому, аби отримати викуп за звільнення. Від її чоловіка шантажер вимагав тисячу доларів США та автомобіль.

Поліція затримала злочинця "на гарячому". Про це на своєму офіційному сайті повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області.

Свого кривдника потерпіла знала, тому на його запрошення пішла до в гості. У квартирі він побив жінку, заволодів її золотими прикрасами і грошима.

Крім того, почав шантажувати чоловіка своєї жертви. Про злочин черкащанин повідомив правоохоронців.

Зловмисник шантажував чоловіка своєї жертви

Зловмисник шантажував чоловіка своєї жертви

ГУНП у Черкаській області

Вони затримали вимагача на місці "обміну" – паркувальному майданчику біля одного з місцевих торгівельних центрів, коли той намагався сісти до автомобіля потерпілого.

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За вказаним фактом відкрито ряд кримінальних проваджень за статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 189 (Вимагання) та ст. 187 (Розбій) ККУ. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Черкащини під час сварки з братом розбив йому голову. Коли до постраждалого приїхала бригада "швидкої допомоги" – напав на неї.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
напад на жінку викрадення
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