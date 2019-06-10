10 поранених і розбита техніка: ЗСУ влаштували терористам пекло на Донбасі

На Донбасі у неділю, 9 червня, озброєні формування Російської Федерації 26 раз порушили режим припинення вогню. Із них вісім разів – із застосуванням заборонених мінських угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 і 82 мм.

Противник також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів були поранені. Також ЗСУ знищили одну одиницю військової техніки.

ЗСУ на Донбасі Regnum

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів Водяне – із артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

чотири рази у районі населеного пункту Талаківка – із 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

два рази Павлопіль – протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети;

двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю;

район населеного пункту Верхньоторецьке – із мінометів калібру 120 мм;

два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

Авдіївка – великокаліберні кулемети;

околиці села Березова – протитанкові керовані ракети і автоматичні гранатомети;

Невельське – великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – із 120 мм і 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

два рази Зайцеве – із автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі у районі Новолуганського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 10 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази: поблизу населеного пункту Харчовик і біля Зайцевого.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

8 червня терористи "Л/ДНР" 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких сім – із застосуванням забороненої зброї.

Також українські військові на Донбасі дали ворогові адекватну відповідь під час кривавого бою в ніч на 7 червня біля Новолуганського.

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