ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Розслідування

10 поранених і розбита техніка: ЗСУ влаштували терористам пекло на Донбасі

3.7тЧитати матеріал російською

На Донбасі у неділю, 9 червня, озброєні формування Російської Федерації 26 раз порушили режим припинення вогню. Із них вісім разів – із застосуванням заборонених мінських угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 і 82 мм.

Противник також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 9 червня 10 окупантів були поранені. Також ЗСУ знищили одну одиницю військової техніки.

Новини
"Не стріляти у відповідь": Тука розповів про реакцію ЗСУ на ідею Кучми

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Regnum

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • шість разів Водяне – із артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

  • чотири рази у районі населеного пункту Талаківка – із 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • два рази Павлопіль – протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети;

  • двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю;

  • район населеного пункту Верхньоторецьке – із мінометів калібру 120 мм;

  • два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

  • Авдіївка – великокаліберні кулемети;

  • околиці села Березова – протитанкові керовані ракети і автоматичні гранатомети;

  • Невельське – великокаліберні кулемети.

Новини
Мендель звинуватила ЗСУ у вбивствах: українці здивували реакцією на заяву щодо Донбасу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

  • двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – із 120 мм і 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • два рази Зайцеве – із автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі у районі Новолуганського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 10 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази: поблизу населеного пункту Харчовик і біля Зайцевого.

Війна за незалежність: ЗСУ влаштували терористам пекло на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
6
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло про ад....Животные ...ад..это котел...к примеру Иловайский)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Маслов Олег
Маслов Олег
"пекло" Вы суки устроили, за выходные минимум 2-е мирных граждан были ранены
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Syitnik Gena
Syitnik Gena
А вечером "російсько-окупаційні війська знову завдали втрат найсильнішій армії всесвіту".
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel