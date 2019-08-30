10 осіб убитими: у "ДНР" почалася паніка через величезні втрати

На ресурсах терористів "ДНР" почала з'являтися суперечлива інформація про втрати, яких вони зазнали наприкінці серпня.

Однак волонтер Олексій Смирнов, який підтримує їх і зазвичай публікує достовірну статистику, повідомив про десятьох убитих окупантів. Скріншот його повідомлення в одній із сепаратистських груп опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Втім незабаром після публікації пост Смирнова зник. Український захисник припустив, що його змусили це зробити ватажки терористів, щоб не нагнітати паніку у їхніх деморалізованих лавах.

"За останні дві доби втрати окупантів із різних відкритих джерел різняться. З особистої сторінки спікера "дирляндії" Безсонова – 3-200, 5-300. З так званих офіційних сторінок у соцмережах повідомляють про 1-200 та 1-300. Але цікавим фактом є повідомлення волонтера окупаційних військ Смирнова, який написав про 10 тих, хто купив квиток на концерт Кобзона. За деякий час він видалив повідомлення, але швидше за все його змусили це зробити. Інформацію про втрати окупантів він завжди публікує якраз достовірну. Отже, окупанти знову почали тактику приховування втрат. Разом переможемо!" – написав Штефан.

Терористи "ДНР" konkurent.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в ніч на 29 серпня "Азов" ліквідував чотирьох окупантів, взяв у полон одного і захопив зброю і документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських угод.

При цьому терористи "ДНР" озвучили свою версію того, що трапилося. За їхніми словами, полонених взагалі нібито троє. А втрати вбитими вони зменшили з чотирьох до однієї людини.

Пізніше у "ДНР" повідомили про нібито ліквідацію ще трьох найманців під час мінометного обстрілу.

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