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10 осіб убитими: у "ДНР" почалася паніка через величезні втрати

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На ресурсах терористів "ДНР" почала з'являтися суперечлива інформація про втрати, яких вони зазнали наприкінці серпня.

Однак волонтер Олексій Смирнов, який підтримує їх і зазвичай публікує достовірну статистику, повідомив про десятьох убитих окупантів. Скріншот його повідомлення в одній із сепаратистських груп опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Втім незабаром після публікації пост Смирнова зник. Український захисник припустив, що його змусили це зробити ватажки терористів, щоб не нагнітати паніку у їхніх деморалізованих лавах.

10 осіб убитими: у "ДНР" почалася паніка через величезні втрати

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"За останні дві доби втрати окупантів із різних відкритих джерел різняться. З особистої сторінки спікера "дирляндії" Безсонова – 3-200, 5-300. З так званих офіційних сторінок у соцмережах повідомляють про 1-200 та 1-300. Але цікавим фактом є повідомлення волонтера окупаційних військ Смирнова, який написав про 10 тих, хто купив квиток на концерт Кобзона. За деякий час він видалив повідомлення, але швидше за все його змусили це зробити. Інформацію про втрати окупантів він завжди публікує якраз достовірну. Отже, окупанти знову почали тактику приховування втрат. Разом переможемо!" – написав Штефан.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

konkurent.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР Збройні сили України Новини ДНР
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
судя по сленгу этот Штефан-конченый гопник.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Smekalov Sergey, Та не...обычное свiдoмо МAHДАйнутое бидлo!!
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