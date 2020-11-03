У Черкасах сенсаційно з’явився новий фаворит виборів мера: інтерв’ю з Віктором Євпаком

Черкаси – на порозі політичних змін. Виборча кампанія цієї осені піднесла серйозний сюрприз в обласному центрі. У політичне життя регіону увірвався підприємець Віктор Євпак. Він продемонстрував переконливий результат у першому турі виборів міського голови, а нині має вигляд фаворита уже перед другим туром.

Весною цього року здавалося, що доля прийдешніх місцевих виборів у Черкасах вирішена. Після рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради про дочасне послаблення карантинних обмежень чинний міський голова Анатолій Бондаренко суттєво покращив власний політичний рейтинг. І це попри солідний багаж із численних корупційних скандалів. Вже влітку соціологи пророкували його майбутню перемогу в першому турі з понад 50%-им результатом, якби вибори відбулися найближчої неділі.

Проте восени виборці вирішили інакше — голосів для однотурової перемоги Бондаренку не вистачило. Ба більше — за нього проголосували менше 40% черкащан. У другому турі з чинним мером опинився засновник ІТ-компанії, яка рік тому перемогла корпорацію Apple у брюсельському суді, кандидат від партії "Голос" Віктор Євпак.

З виходом у другий тур Євпаку вдалося заручитися підтримкою одразу двох найбільших партій, які на національному рівні є ключовими опонентами: "Слуги народу" та "Європейської солідарності". Віктора Євпака особисто підтримали народний депутат з фракції "Слуга народу", який відповідальний у партії за вибори в Черкаській області, Олександр Завітневич та п‘ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Після хвилі підтримки Євпака, яку запустили згадані політики, перемога Бондаренка у другому турі непросто ускладнена, а поставлена під серйозне питання.

Редакція видання OBOZREVATEL вирішила поспілкуватися з новим фаворитом виборчої кампанії в Черкасах, кандидатом на посаду міського голови від партії "Голос" Віктором Євпаком.

Як вдалося потрапити до другого туру, чому взаємопоборюючі сили підтримали кандидата від "Голосу", як Євпак збирається перемогти поки що чинного мера та які його перші кроки на посаді Черкаського міського голови — читайте в матеріалі далі.

"Мер не має бути політиком, він — управлінець"

— На старті виборчої кампанії, за результатами різних досліджень, ви були максимум на третьому місці. Що ви зробили під час кампанії, щоб обігнати конкурента від "Слуг народу" та настільки наблизитися до Анатолія Бондаренка в рейтингу?

— Мені було зрозуміло, що рейтинг Бондаренка тримається на особистому протистоянні з Володимиром Зеленським, в якому почали розчаровуватися виборці. За умови продовження цього політичного протистояння чинному меру не потрібно було пояснювати свою причетність до численних корупційних скандалів, звітувати про успіхи та досягнення, анонсувати плани на наступні п’ять років. Він просто міг опонувати Президенту України і йому цього було достатньо, щоб його переобрали.

Моїй команді принципово важливо було донести до черкащан, що є альтернатива. Не потрібно підтримувати мера, до якого є низка питань, лише за те, що він проти президента. Можна вибрати кращого управлінця, який не просто буде відстоювати інтереси мешканців міста, а й ефективно використовуватиме всі можливості для його розвитку, і головне — який абсолютно нетерпимий до корупції.

Ми намагалися донести до жителів міста, що політичне протистояння місцевої влади з центральною є шляхом до занепаду міста. Бо як свідчить попередній досвід у Черкасах та інших обласних центрах, щойно мер ішов у політичні баталії, замість кропіткої праці з розвитку міста, місто очікувала стагнація.

Суди, рішення сесій про відставку, блокування фінансування з державного бюджету на субвенції та інші трансферти, зокрема з Державного фонду регіонального розвитку — все це ті перспективи, які могли очікувати черкащани, якщо не припинити політиканство.

Мер не має бути політиком, він — управлінець, який має системно працювати над реалізацією стратегії розвитку міста. Саме це був наш меседж черкащанам. І я радий, що люди почули нас. Кожен голос за нашу команду — це інвестиція в розвиток міста.

— Ви просто виступали з цим повідомленням і на цьому виріс ваш рейтинг?

— Ні, звичайно. Це був акумулятивний ефект. Ви ж розумієте, що зміни творить команда. Тому переді мною в ролі лідера стояв виклик об‘єднати потужних фахівців у різних сферах у команду, яка спроможна розвивати місто.

Коли ми сформували таку команду, ми пішли до людей пояснювати те, як ми разом реалізовуватимемо наш порядок денний для черкащан. Ми обійшли майже сотню дворів і кілька десятків підприємств. Це принесло свої плоди.

Тому формула потрапляння до другого туру, певно, така: зрозуміле повідомлення, потужна команда і дуже багато спілкування з жителями міста.

"Я нічого не обіцяв взамін"

— Ви балотуєтесь на посаду міського голови від партії "Голос". Чому саме вона?

— Тут усе просто. "Голос" — це партія, з якою в мене однакові погляди. Це патріотична, проєвропейська партія, яка справді сповідує те, що проповідує. Вважаю, що нині — це найчистіша з усіх, які є сьогодні в Україні, партія.

За рік ми бачимо, наскільки конструктивно та ефективно ця маленька фракція з 20 людей працювала в Парламенті. Тепер хочеться, аби на місцях фракції "Голосу" в місцевих радах показали не менший успіх.

Приємно, що в Черкаській міськраді теж буде фракція "Голосу". Відповідно до попередніх підрахунків, в ній буде шестеро депутатів.

— Вас підтримали "Слуга народу" та "Європейська солідарність". Як так вийшло, що про підтримку оголосили партії, які є повними антагоністами на національному рівні?

— З ініціативою про підтримку до мене звернулися самі "Слуга народу" та "Європейська солідарність". За їхню підтримку я не обіцяв їм нічого — вона є безумовною. Дійсно, це може здатися дивним. Але місцева політика — це не політика національна. Це про людей і їхнє повсякденне життя. Я переконаний, що якщо партії однаково зацікавлені у відсутності корупції, у якісних комунальних послугах, у якісній воді з крану та сучасному громадському транспорті, вони об'єднуються. Всього цього у Черкасах зараз або ж немає, або ж воно перебуває у стані стагнації. Відповідно, відчуваючи запит своїх виборців, люди об'єднуються навколо того, хто може це забезпечити. Чинний мер на це не спроможний, що продемонстрував за останні 5 років своєї каденції.

До речі, слідом за "ЄС" та "СН" мені свою підтримку також висловили партії "Самопоміч" та "Народний рух України". Як і у випадку ЄС та СН, це була їхня ініціатива. Анатолій Бондаренко хотів позиціонувати Черкаси містом, яке "чинить опір". Я б хотів, аби Черкаси стали прикладом успішного міста, яке об’єднує. Причому чи не вперше ми пробуємо об’єднати людей не заради власних інтересів, а навколо ідеї розвитку міста. Характерно, що більшість майбутніх депутатів і "Слуги народу" і "Європейської солідарності", і "Голосу" — це молоді люди, але з величезним життєвим досвідом і успіхами в певній сфері. Люди, які не були до цього у публічній політиці. І я справді переконаний, що ми можемо доповнювати компетенції одне одного для дійсно якісних змін у житті кожного черкащанина.

— Окей, але яка гарантія, що, коли ви станете мером, у цих партій не з’являться якісь нові вимоги до вас?

— В мене є червоні лінії, виходити за які я не збираюся. Я не буду роздавати за голоси землю, посади та бюджетні гроші. Бо якщо ми будемо робити так, як робить зараз чинний мер, то який сенс тоді взагалі йти у владу?

Я є самодостатньою і щасливою людиною. У мене є власний будинок, чудова дружина та двоє прекрасних дітей. Колись мріяв про "Теслу" — купив її. На цьому всі свої "гештальти" закрив. Побудований мною бізнес приносить мені дохід на гідне життя. Наживатися, як розумієте, на бюджеті не буду й нікому цього робити не дам!

Єдине, про що я зараз готовий говорити, це про принципи та підходи до розвитку Черкас.

— Підтримка "Європейської Солідарності" і "Слуги народу" — це і про готовність входити в депутатську більшість?

— Зараз ми ведемо перемовини про майбутню співпрацю в раді. Але ж міська рада — це не парламент. Тут немає такого поняття як коаліція. Звісно, я розумію, що мають бути 22 депутати, на яких має опиратися міський голова, щоб мати позитивні голосування в раді. Але я як майбутній міський голова сподіваюся на співпрацю з більшістю депутатів. Бо як можна не голосувати за запровадження системи "Безпечне місто" чи закупівлю обладнання для медиків та освітян?

"Хочеш працювати чиновником — складай мандат"

— Зараз третина депутатів працюють у виконавчому комітеті міської ради та в комунальних підприємствах. Частина з них поновлюють мандати. Ви заявляли про неприпустимість сумісництва депутатства і роботи в органах місцевої влади. Як будете вирішувати цю проблему?

— У команді "Голосу", з якою я балотувався, це була чітка позиція. Хочеш працювати чиновником — складай мандат. Знаю, що таку ж ідею поділяє і кандидат від партії "Слуга народу" Віталій Ільченко, який, не потрапивши у другий тур, підтримав мене.

Поки що немає остаточних результатів першого туру місцевих виборів у Черкасах, але за попередніми результатами, в раді справді будуть кілька депутатів, які на сьогодні працюють у комунальних підприємствах. Це фактично люди, яких працевлаштував свого часу Анатолій Бондаренко.

Один із перших наших кроків — аудит роботи влади за попередні 5 років та інвентаризація майна міста, аби точно знати, в якому стані беру місто і з чим працюватиму. Ми маємо прийняти новий статут Черкас, який гарантує залучення громади міста до ухвалення важливих рішень. Потрібно оперативно розробити стратегію розвитку міста, щоб можна було аналізувати всі проекти рішень на предмет того, чи наближають вони нас до мети, чи ведуть в бік. І так далі...

Я не хочу говорити, як говорить п'ять років Бондаренко, про те, що всі проблеми — це від попередників. Я хочу прийти і чітко сказати, що нам дісталось у спадок і що ми маємо з цим далі робити, і не переводити стрілки наступні п'ять років. Аудит, зокрема, дозволить побачити, наскільки взагалі ефективно працювали як попередній мер, так і ці депутати з посадовцями у мерії та КП. І вже потім ухвалювати рішення щодо їхньої роботи на базі спільно розробленої стратегії.

— Попри вихід у другий тур, у вас все ще великий розрив із чинним мером — біля 20%. Як збираєтесь його долати?

— Я б результати оцінював інакше: 60% тих, хто прийшли на вибори 25 жовтня, сказали чинному меру "прощавай". Якщо брати абсолютні цифри — це 90% виборців у Черкасах. Ще кілька місяців тому Анатолій Бондаренко заявляв, що він виграє в першому турі із більш ніж 70% підтримки. Виборці вирішили інакше. У кожного на це свої причини: 20 років комунального кріпацтва від "Нової якості", побори в медицині та освіті, корупція чиновників і друзів міського голови, забудова набережної зони, працевлаштовані депутати та чиновники, співпраця з олігархами і екс-регіоналами.

Зараз ціль — донести до виборців нашу програму. Зустрітись із тими колективами, куди ми не дійшли у першому турі. Ще раз пояснити, що ми пропонуємо, і чому це кардинально інший підхід до управління містом.

Не скажу, що це легко. В руках чинної влади — мільйонні бюджети, які активно "укатуються" в асфальт і плитку. Цікаво, що в нас більшість робіт фактично відтягнули до виборів, щоб показати свою ефективність. Але хіба це нормальне якісне управління? Це ж окозамилювання.

"Коли опонентам немає за що критикувати, вони переходять на особисте"

— У період передвиборчої кампанії на вашу адресу звучали звинувачення у використанні офшорів. Зокрема, у ЗМІ публікувалася інформація, що ви маєте компанії у США та Великобританії і відповідно сплачуєте податки там, а не в Україні. Розкажіть про це.

— Жодних офшорів для виведення коштів за кордон у мене немає. Я маю два представництва у Британії та Америці, завдяки яким ми залучаємо гроші в Україну. На жаль, закордонні компанії не хочуть мати справи з українськими компаніями, бо не довіряють нашій судовій системі. І саме для цього було створено такі представництва. Але всі податки нашої команди сплачено в Україні! Усю роботу з цих замовлень було виконано в Черкасах — нашою командою, в якій сьогодні більше 160 людей. Окрім того, що вони тут сплачують усі свої податки як ФОП-и, вони ще й витрачають зароблені гроші у рідному місті, наповнюючи бюджет.

До речі, знаєте, хто придумав цю історію про офшори? Той самий комунальний монополіст, який взяв місто у кріпацтво на 20 років.

— Це ви про кого? І що означає "взяв у кріпацтво"?

— Цю інформацію поширює персонально Андрій Бортник — засновник компанії "Нова якість". Для розуміння Бортник — це фактично частина корупційної системи, яку в Черкасах вибудував Бондаренко, і зараз він говорить його словами. Ця система пручається, адже розуміє, що її кінець вже близько.

Рік тому чинний мер підписав від імені всіх жителів міста договір, за яким кожен житель міста (від народження і фактично до смерті) мав щомісяця сплачувати гроші за вивезення негабаритних відходів. Скажіть, чи роблять немовлята і 90-річні бабусі ремонт? Думаю, відповідь ви знаєте.

Наша депутатка Надія Івашкова має по кілька судових засідань кожен день, відстоюючи інтереси людей проти "Нової якості". Звісно, наша перемога ні Бортнику, ні Бондаренку невигідна. Бо вони розуміють, що прийшовши до влади, ми зламаємо схему. І не лише цю.

— Ще одна тема, яка неодноразово звучала щодо вас насамперед у соцмережах — громадянство ваших дітей.

— Так, мої діти справді мають британське громадянство. Так склалося моє життя, що навчаючись за кордоном, я покохав дівчину-британку Кароліну і ми одружились. Завагітнівши, моя дружина хотіла народжувати біля своєї мами. Це було її рішення, і я його поважаю. Але мої діти живуть разом зі мною в Черкасах, у районі Хімселище. Ходять у звичайну школу в нашому районі, разом із рештою своїх однокласників.

Громадянство моїх дітей — це не секрет. Я переконаний, що майбутнє моїх дітей пов'язане саме з Черкасами і Україною, і хочу щоб так було в усіх їхніх друзів та однокласників. Бо мені прикро, коли приходячи до нас додому, дехто з друзів моїх дітей вже у такому малому віці говорить про те, що хочуть жити в інших містах чи країнах.

— Йдемо далі. Розкажіть про ваше віросповідання. Я так розумію, ви протестант?

— Кожного тижня я ходжу в невеличку євангельську церкву "Рефреш" (що в перекладі означає оновлення). Але так само я часом буваю і в інших протестантських чи православних церквах. Для мене церква — це місце, де можна подумати про життя, зупинитися при швидкому темпі. Місце, яке дає надію і вчить посвяченню. Віра в Бога є невід’ємною частиною мого життя. Але я ніколи не нав’язую нікому своє розуміння Бога, бо це вибір кожного.

"У Черкасах за п’ять років так і не реалізували програму "Безпечне місто"

— До цього ви ніколи не працювали в органах влади. Вас не лякає така потенційна відповідальність — за життя одразу 300 тисяч людей?

— Я розумію відповідальність, яка буде на мене покладена. І також розумію, що зараз у виборців асоціююся з надією для Черкас. Це не лякає, а мотивує працювати якісно.

Щодо досвіду — за моєю спиною 11 років управління в компанії. За ці роки ми створили одну з найбільших команд у Черкасах, яка надає послуги партнерам і клієнтам у десятках країн світу. Зараз у нашій команді більше 160 людей. Ми навіть почали будувати команду у Львові для вузьконаправлених спеціалістів, яких не змогли знайти в Черкасах.

Я розумів, що для управління містом потрібні специфічні навички, тож разом із командою, з якою тепер ідемо до влади, ми пройшли навчання у Школі мерів. Там викладали кращі мери та державні службовці з успішних муніципалітетів інших міст. Крім того, ми їздили до Польщі, де переймали кращі практики управління. Зокрема, створення інвестиційних парків, поводження з відходами, вивчали транспортну модель.

До речі, наша ІТ компанія реалізувала кілька проєктів, пов'язаних з управлінням інфраструктурою міст — як в Україні, так і за кордоном (Велика Британія). Тож у мене є досить чітке розуміння того, як працюють і, більше того, як можуть краще працювати органи муніципального управління.

Водночас я переконаний, що мер не має розбиратися у всьому до дрібниць і робити із себе вигляд суперексперта. Мер — це управлінець, у якого працюють кращі фахівці з різних сфер. Звичайно, що якщо ти замість фахівців понабирав друзів, кумів, знайомих, однопартійців, то змушений разом з ними вивчати основи та ази. В успішного мера таких проблем немає, бо він робить ставку не на своїх, а на професіоналів, які пройшли чесний відбір. Я маю на меті бути саме таким мером.

— Один із пунктів вашої програми — створення нових робочих місць. Але ж влада не створює робочі місця. Що маєте на увазі під цим пунктом?

— Так, ви праві. Влада не створює робочих місць і нові підприємства не відкриває. Але саме від неї залежить поява чи непоява нових підприємств у місті.

Сьогоднішні світові тенденції показують, що на перше місце вже виходить конкуренція не між країнами, а між містами. Тому так важливо розвиватися у ногу з часом. Черкаси мають дуже багато ресурсів — вдале розташування у центрі країни, вищі навчальні заклади, які здатні вирощувати нові якісні кадри, доступ до річки. Але сьогодні Черкаси не інвестиційно привабливі. Вже був не один випадок, коли в місто хотів зайти інвестор, але злякавшись, пішов у інше місто. Я впевнений, що влада має "здувати пилинки" з потенційних інвесторів. Бо саме вони наповнюють бюджет. Бо саме завдяки ним люди можуть залишатися в Черкасах, жити зі своєю сім'єю, а не їхати десь у Польщу на сезонну роботу.

— Які ще зміни хочете робити в Черкасах?

— Зараз одна з найактуальніших проблем — це питання безпеки. За останні роки в Черкасах вбили заступника мера, депутата міської ради, журналіста та ІТ підприємця. Це ті речі, які вам першими покаже Google за запитом "Черкаси". Також у нашому місті активно крадуть автомобілі вночі. На жаль, за всю каденцію міська влада ніяк не просунулася у питанні реалізації програми "Безпечне місто". Хоча мали би розуміти, що безпека — це базова потреба будь-якої людини. Обираючи між плиткою на тротуарі і своїм життям людина зробить очевидний вибір. Ми хочемо встановити якісні камери по всьому місту, з розпізнаванням облич. Також освітлити місця, де цього досі не зроблено. Терміново треба замінити низку світлофорів — часто на них не видно, який там узагалі колір. Через це в місті багато аварій.

Ще один важливий пункт нашої програми — це тема транспорту. Ми починали працювати над покращенням роботи громадського транспорту ще задовго до виборів, намагаючись реалізувати систему онлайн-моніторингу. Щоб люди завжди знали, коли на зупинку прийде потрібна їм маршрутка. Навіть зробили кілька кроків для цього: розробили спеціальний додаток, закупили за свої гроші трекери. Але повноцінно система так і не запрацювала — хоч ми робили її для міста повністю безоплатно. Причина банальна: владі вона була нецікава. Розумію, що трекінг повністю проблему з громадським транспортом не вирішує. Ключовий біль — це стан маршруток і тролейбусів, якими пересуваються люди. Ми вже вивчали досвід Житомира і хотіли б повторити їхній успіх. Там за кілька років вдалося реалізувати комплексну транспортну реформу.

Загалом у нашій програмі — 10 пунктів. Там окрім створення робочих місць, транспорту і безпеки, про які ми вже говорили, є ще питання освіти, медицини, модернізація житлового сектора, яка дозволить зменшити платіжки за тепло, покращення екології. Цікаво, що більшість пунктів нашої програми збігаються з місцевими програмами тих політичних сил, які мене підтримують. І для міста це означає лише одне — що нам не залишається нічого іншого, як виконувати це, тому що це наша спільна відповідальність як перед містом, так і перед один одним.