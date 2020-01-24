Кум "регіонала" з другої спроби став заступником голови Черкаської облради

Одіозний депутат Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Михайло Мушієк став заступником голови Черкаської обласної ради.

Свої "за" з цього приводу віддали 44 депутати під час сьогоднішнього сесійного засідання. Колеги по депутатському корпусу лише з другої спроби підтримали його кандидатуру. Попередня – у листопаді 2019 року – була невдалою. Тоді для призначення Мушієку не вистачило 4 голосів.

Під час обговорення кандидатури "батьківщинівця" на сесії 24 січня його колеги по депутатському корпусу висловились проти: мовляв, витрати на утримання ще одного чиновника для обласного бюджету непідйомні. Однак він заявив: готовий відмовитись і від зарплати, і від премії.

Михайло Мушієк – досить скандальна особистість у Черкасах. Неодноразово він обирався депутатом міської ради. Крім того, є соратником та кумом ексмера Черкас, колишнього депутата Верховної Ради від Партії Регіонів Володимира Олійника.

Михайло Мушієк - кум ексмера Чекрас Володимира Олійника ridnyi.com.ua

Крім того, Михайло Мушієк має відношення до скандальної забудови берегової смуги Черкас. Також він є фігурантом кількох кримінальних проваджень: у 2016 році був пійманий за кермом автомобіля в нетверезому вигляді. Суд визнав його винним і стягнув 3400 грн штрафу. А в 2019-му в його квартирі проводили обшуки детективи НАБУ в межах розслідування кримінальної справи про недостовірне декларування майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: з такими ж обшуками НАБУ завітало і до мера Черкас Анатолія Бондаренка. Шукали також докази внесення недостовірної інформації про майновий стан.

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