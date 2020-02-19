Черкаські комунальники хочуть спустити сотні тисяч з бюджету на таксі

Департамент житлово-комунального комплексу в Черкасах оголосив тендерну процедуру на закупівлю послуг таксі.

За поїздки чиновників комунальної сфери на таксі з міського бюджету готові сплатити 203 тисячі гривень. Оголошення про закупівлю розміщено в системі "Прозорро".

За умовами закупівлі, послуга має надаватись з квітня по грудень 2020 року. За 9 місяців таксі на викликах комунальників має "намотати" 16 тисяч кілометрів – тобто по 1777 км в місяць, в день – по 80 км. При цьому вартість 1 кілометра поїздки коштуватиме 12,5 грн.

В умовах тендерної документації зазначено, що потенційний учасник має надати договір на виконання аналогічних послуг, перевозити чиновників має автомобіль не старше 2009 року випуску з обладнаним лічильником. Сам же кермувальник-таксист повинен мати стаж не менше 10 років.

Тендер відбудеться 3 березня.

Подібну послугу департамент ЖКК вже замовляв на початку лютого 2020 року. Тоді вже вчетверте за останні 3 роки закупівлю без процедури тендеру віддали ФОП Тарас Некраха. Загальна вартість закупівлі – 57 тисяч гривень. Він возитиме чиновників до 31 березня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: родина мера Черкас продала автомобіль в дев’ять разів дорожче за його ринкову ціну.

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