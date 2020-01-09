Житель Черкас зібрав унікальну колекцію тролейбусних квитків (Фото, відео)

Колекціонер із Черкас Валерій Мироненко зібрав пів тисячі тролейбусних квитків. Найдавніші експонати – із 90-х років.

У спеціальних альбомах чоловік складає проїзні, які лишилися після поїздок українськими та іноземними містами. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу" (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Квитки передають Валерію друзі і незнайомці 5.ua

Водіями тролейбуса працювали батьки Валерія, тож його дитинство минуло у тролейбусному парку.

"Я часто катався на тролейбусах, потім фотографував їх, знімав відео. Було дуже цікаво спостерігати за тим, як вони їздять, перемикаються на стрілках", – розповів черкащанин.

Нині у його колекції – квитки з більш як пів сотні міст. Деякі купив сам, а деякі – отримав у подарунок.

"Особливо приносить задоволення, коли ти знаходиш або коли надсилають старий квиток, із цікавим дизайном. Він має значну цінність", – зазначив Валерій.

Колекціонери планують використати квитки для історичних досліджень Скріншот із відео

Товариш Валерія, Кирило Бражник, також квитковий колекціонер. Разом вони переконують: за квитками можна вивчати історію міст.

"Весь громадський транспорт – це обличчя міста. По його історії можна розповісти історію міста – починаючи від того як збільшувалась кількість маршрутів, розростався населений пункт", – пояснив Кирило.

Раніше OBOZREVATEL писав: на службовому автомобілі черкаської поліції, який ремонтувала фірма матері місцевого депутата Юрія Тренкіна, не виявили ремонту. Проти ТОВ "Авто-Мастерок" за фактом розтрати й привласнення коштів правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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