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20 січня • оновлено в 18:49
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На Водохреща черкаські рятувальники пірнали в пожежну автоцистерну. Фото

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Свято Водохреща для черкаських рятувальників, які перебували на добовому чергуванні, не минуло без занурення у святу воду.

Місцем для пірнання послужила пожежна автоцистерна. Про це повідомили в міськрайонному відділі управління ДСНС України.

Пожежники знайшли вихід із ситуації

Пожежники знайшли вихід із ситуації

Facebook / Черкаський міськрайонний відділ

Отець Назарій освятив воду та благословив бійців Третьої Державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси.

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Водохреща 2020: незвичайні привітання зі святом

У неділю, 19 січня, всі охочі змогли зануритися та освятитися.

На Водохреща черкаські рятувальники пірнали в пожежну автоцистерну. Фото
На Водохреща черкаські рятувальники пірнали в пожежну автоцистерну. Фото
На Водохреща черкаські рятувальники пірнали в пожежну автоцистерну. Фото
На Водохреща черкаські рятувальники пірнали в пожежну автоцистерну. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Черкаської гімназії №9 з’явились перші в місті муляжі школярів. Їх встановили комунальники, аби убезпечити пішохідний перехід біля навчального закладу.

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Україна Черкаси
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