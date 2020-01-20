На Водохреща черкаські рятувальники пірнали в пожежну автоцистерну. Фото

Свято Водохреща для черкаських рятувальників, які перебували на добовому чергуванні, не минуло без занурення у святу воду.
Місцем для пірнання послужила пожежна автоцистерна. Про це повідомили в міськрайонному відділі управління ДСНС України.
Пожежники знайшли вихід із ситуації
Facebook / Черкаський міськрайонний відділ
Отець Назарій освятив воду та благословив бійців Третьої Державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси.
У неділю, 19 січня, всі охочі змогли зануритися та освятитися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, біля Черкаської гімназії №9 з’явились перші в місті муляжі школярів. Їх встановили комунальники, аби убезпечити пішохідний перехід біля навчального закладу.
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