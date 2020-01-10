Безсніжжя та легке похолодання: прогноз погоди у Черкасах на найближчий тиждень

Висока вологість повітря, підвищений температурний фон та безсніжжя пануватиме на Черкащині ще мінімум тиждень.

Про прогноз погоди у Facebook розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Минає перша половина теплої зими vesti.ua

За його словами, атмосферні фронти циклону, який переміщується на схід дещо північніше України, знову принесли "хвилю тепла".

Надходження теплого вологого повітря на охолоджену земну поверхню зумовило утворення туманів.

Завдяки хмарності різниця між нічними та денними температурними показниками – невелика.

Найближчої доби, 11 січня, адвекція тепла посилиться, а у неділю та понеділок, 12 та 13 січня, – дещо похолодає.

Так, максимальна температура вдень у суботу досягне 4-6 градусів тепла, надалі – не перевищить трьох градусів. Мінімальна температура лише найближчої ночі очікується позитивною, надалі вона знизиться до чотирьох градусів морозу.

Значних опадів синоптики не прогнозують. Можливі періодичні випадіння.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, колекціонер із Черкас Валерій Мироненко зібрав пів тисячі тролейбусних квитків. Найдавніші експонати – із 90-х років.

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