На Черкащині хлопці "викрали" людину заради хайпу в соцмережах. Відео

У селі Бабанка Уманського району на Черкащині троє хлопців інсценували викрадення людини заради лайків у соцмережах.

Місцеві жителі вигаданому блокбастеру повірили, пише OBOZREVATEL. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Сюжет розвивався вночі на одній із сільських вулиць та потрапив в об’єктив камери спостереження.

Історію відзняла одна з вуличних веб-камер

На відео видно, як двоє хлопців ідуть проїжджою частиною і зупиняють автомобіль. Коли водій виходить – у нього стріляють. Потім "зловмисники" кладуть його в багажник і їдуть в невідомому напрямку.

Одне з місцевих видань, посилаючись на відео, почало поширювати інформацію про те, що на Уманщині сталося викрадення людини. У коментарі OBOZREVATEL пресслужба обласного управління Нацполіції це спростувала.

За словами головного спеціаліста сектору комунікацій Наталії Ткачук, ніякого злочину насправді не було. Хлопці 1998, 1999 та 2000 р.н. вирішили інсценувати його заради хайпу в соцмережах. Із ними провели роз'яснювальну бесіду.

Міськрайонний тижневик "Уманська Зоря"

Як повідомляв OBOZREVATEL, черкащанин постане перед судом за жарт із правоохоронцями. У січні цього року чоловік вигадав історію про жорстоко вбитого безхатченка в одному із сіл Драбівського району.

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