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31 січня • оновлено в 12:05
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На Черкащині хлопці "викрали" людину заради хайпу в соцмережах. Відео

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У селі Бабанка Уманського району на Черкащині троє хлопців інсценували викрадення людини заради лайків у соцмережах.

Місцеві жителі вигаданому блокбастеру повірили, пише OBOZREVATEL. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця).

Сюжет розвивався вночі на одній із сільських вулиць та потрапив в об’єктив камери спостереження.

Історію відзняла одна з вуличних веб-камер

Історію відзняла одна з вуличних веб-камер

На відео видно, як двоє хлопців ідуть проїжджою частиною і зупиняють автомобіль. Коли водій виходить – у нього стріляють. Потім "зловмисники" кладуть його в багажник і їдуть в невідомому напрямку.

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Одне з місцевих видань, посилаючись на відео, почало поширювати інформацію про те, що на Уманщині сталося викрадення людини. У коментарі OBOZREVATEL пресслужба обласного управління Нацполіції це спростувала.

На Черкащині хлопці "викрали" людину заради хайпу в соцмережах. Відео

За словами головного спеціаліста сектору комунікацій Наталії Ткачук, ніякого злочину насправді не було. Хлопці 1998, 1999 та 2000 р.н. вирішили інсценувати його заради хайпу в соцмережах. Із ними провели роз'яснювальну бесіду.

На Черкащині хлопці "викрали" людину заради хайпу в соцмережах. Відео

Міськрайонний тижневик "Уманська Зоря"

Як повідомляв OBOZREVATEL, черкащанин постане перед судом за жарт із правоохоронцями. У січні цього року чоловік вигадав історію про жорстоко вбитого безхатченка в одному із сіл Драбівського району.

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Місце
Україна Черкаси
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