На Черкащині бус з людьми потрапив у важку ДТП з фурою: є постраждалі. Фото

На Черкащині сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та фури. Внаслідок аварії травмувались 7 осіб, 4 з них – у лікарні.
Зіткнення відбулось на трасі Київ – Одеса, на ділянці шляху між селами Подібна Маньківського району та Краснопілка на Уманщині. Про це у Facebook повідомила пресслужба КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".
Водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажівкою DAF. Від удару бус вилетів з траси. На цей час в його салоні перебувало 11 пасажирів.
Бус виїхав на зустрічну й зіткнувся з фурою
Facebook /Konstantin Protsenko
Троє постраждалих отримали легкі травми і від госпіталізації відмовились. Чотирьох травмованих доправили до центральної та районної лікарень Умані.
Facebook /Konstantin Protsenko
46-річного кермувальника буса рятувальники деблокували з салону. У нього діагностували політравму та множинні переломи. Одна з пасажирок отримала перелом носа та забій стегна. Ще в однієї жінки виявили травму хребта з пошкодженням спинного мозку.
Facebook /Konstantin Protsenko
На місці ДТП працювали фахівці ДСНС та 5 бригад "швидкої".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді на автошляху Київ – Одеса, поблизу Умані, у масштабній ДТП зіткнулись 11 транспортних засобів.
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