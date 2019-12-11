На Черкащині бус з людьми потрапив у важку ДТП з фурою: є постраждалі. Фото

На Черкащині сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та фури. Внаслідок аварії травмувались 7 осіб, 4 з них – у лікарні.

Зіткнення відбулось на трасі Київ – Одеса, на ділянці шляху між селами Подібна Маньківського району та Краснопілка на Уманщині. Про це у Facebook повідомила пресслужба КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

Водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажівкою DAF. Від удару бус вилетів з траси. На цей час в його салоні перебувало 11 пасажирів.

Бус виїхав на зустрічну й зіткнувся з фурою Facebook /Konstantin Protsenko

Троє постраждалих отримали легкі травми і від госпіталізації відмовились. Чотирьох травмованих доправили до центральної та районної лікарень Умані.

Facebook /Konstantin Protsenko

46-річного кермувальника буса рятувальники деблокували з салону. У нього діагностували політравму та множинні переломи. Одна з пасажирок отримала перелом носа та забій стегна. Ще в однієї жінки виявили травму хребта з пошкодженням спинного мозку.

Facebook /Konstantin Protsenko

На місці ДТП працювали фахівці ДСНС та 5 бригад "швидкої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді на автошляху Київ – Одеса, поблизу Умані, у масштабній ДТП зіткнулись 11 транспортних засобів.

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