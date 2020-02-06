Фермер на Черкащині присвоїв частину заповідника: прокуратура вимагає повернути землю

На Черкащині фермер отримав у користування частину історичної пам’ятки – поселення трипільської культури "Глибочок" на території Глибочківської сільскої ради Тальнівського району.

Нині місцева прокуратура через суд вимагає повернути земельну ділянку площею 113 гектарів, вартість якої оцінюється в 200 мільйонів гривень, у власність держави. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура", "Глибочок" – одне з найраніше відкритих трипільських поселень в Україні.

Поселення "Глибочок" на Черкащині - одна з найдавніших пам'яток трипілської культури glibochok.talnern.gov.ua

Прокурори ж з’ясували, що в 2014 році, незаконно змінивши цільове призначення даної ділянки, без погодження з Кабміном і порушуючи Земельний кодекс України, обласне управління Держгеокадастру в Черкаській області надало її в оренду громадянину для ведення фермерського господарства.

Правоохоронці наполягають на незаконності використання землі історико-культурного призначення в якості сільськогосподарської.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині через суд у власність держави повернули завод за 146 мільйонів гривень.

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