Депутат-"тытушка" вимагає у президента не тиснути на мера Черкас

Черкаський депутат Віталій Косяк зареєстрував на сайті президента України петицію із вимогою зупинити тиск на міського голову Черкас.

Місцевих жителів така петиція здивувала, адже Косяк притягувався до кримінальної відповідальності за "вимагання" та інші злочини, за що перебував в місцях позбавлення волі, пише vikka.ua.

Так, в електронній петиції до глави держави скандально відомий черкаський обранець, допускаючи в тексті велику кулькість граматичних помилок, "б’є в груди", буцім, мер Черкас Анатолій Бондаренко нічого не порушив.

Facebook Віталя Косяка

"Він не приймав це рішення і не підписував його. Рішення колегіальне і, згідно із законодавством, ніхто не може переслідуватися за подібне, – заявляє Косяк. – Я, як депутат міської ради, вимагаю від вас, Володимире Олександровичу, та правоохоронців припинити тиск на нашого міського голову".

У своєму Facebook-дописі черкащанка Леся Мосійчук пригадує історію майже 20-річної давності. У березні 2002 року Віталій Косяк був затриманий за "вимагання". В період ведення розслідування скоїв ще один злочин, передбачений ч.1 ст. 355 ККУ – "примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань". Вироком Придніпровського районного суду від 9 грудня 2002 року був засуджений до позбавлення волі строком на 3 роки 1 місяць. Фактично в місцях позбавлення волі провів близько року.

"Після відсидки Косяк пішов в політику, був в Соціалістичний партії України О. Мороза, навіть працював кореспондентом партійної газети "Народна правда". Від СПУ обирався депутатом Чорнобаївської районної ради. 31 січня 2012 року проти Косяка порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайські дії). В часи "Революції Гідності" був помічений серед "ті тушок", які "патрулювали" вулиці Черкас для фізичного супротиву проти борців з режимом Януковича", – переповідає черкащанка.

Додає, що після перемоги Революції Гідності різко став підтримувати патріотичні сили. В 2015 році був обраний до Черкаської міської ради від Радикальної партії Ляшка. Протягом кількох років очолював управління інспектування Черкаської міської ради.

"На посаді запам’ятався як некомпетентний та неврівноважений керівник, якого не сприймали ні підлеглі, ні суб’єкти підприємницької діяльності. Судячи з абсурдності петиції, в команді мера Бондаренка більше не знайшлося бажаючих її зареєструвати, крім безпринципового Косяка", – зауважила жінка.

Черкаські депутати переповіли, що ще нещодавно мер та його інтернет-захисник перебували у конфлікті. На одному із сесійних засідань міськради Віталій Косяк поскандалив із міським головою і буквально обіцяв останнього "помножити на нуль".

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