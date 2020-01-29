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29 січня • оновлено в 18:57
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Зґвалтував та пограбував: на Черкащині киянин познущався з неповнолітньої

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У місті Жашків, що на Черкащині, чоловік заманив до готельного номера неповнолітню дівчину та зґвалтував її. Інцидент стався ввечері 28 січня.

Взявши дівчину силоміць, чоловік також пограбував її та намагався втекти. Про це інформують на офіційній сторінці ГУНП в Черкаській області.

Як стало відомо, ґвалтівником виявився житель міста Київ. З ним потерпіла познайомилася через Інтернет. Коли ж вони зустрілися у Жашкові, чоловік заманив дівчину до готелю, де й познущався. Правоохоронці, які прибули на виклик, одразу затримали зловмисника.

Чоловік зґвалтував дівчину в готелі

Чоловік зґвалтував дівчину в готелі

radiotrek.rv.ua

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Під час обшуку в чоловіка знайшли золоті прикраси потерпілої дівчини.

Киянина затримано. За вказаними фактами Жашківським відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, у Черкасах локомотив збив дівчину із передозуванням. Вона сиділа на залізничній колії та не реагувала на сигнали машиніста.

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Місце
Україна Черкаси
Тег
зґвалтування
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