Загадкова смерть трьох дітей на Черкащині: з’явились нові подробиці трагедії. Відео

Трьох дітей на Черкащині, яких напередодні знайшла мертвими їхня бабуся, задушили. А повішений у надвірній споруді чоловік виявився їхнім батьком.

За фактом жахливої події в селі Придніпровському Чорнобаївського району у поліції вже відкрили кримінальне провадження, йдеться в сюжеті "Суспільне. Черкаси" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сусіди загиблих дітей розповідають: родина була не зовсім благополучною. Батько 9-річного Юри, 8-річної Софійки та їх 5-річної сестрички пив і часто надовго зникав, не міг ужитись із тещею. З родиною фактично не проживав, повернувся всього за кілька днів до трагедії.

Хата в селі Придніпровське, де сталось потрійне вбивство дітей suspilne.media

За інформацією видання "Черкаський край", чоловіка звали Іван, він мав судимість.

"Батько, який бейдався незрозуміло де. Не було його скількись місяців дома, повернувся, ніби сюди. Задушив трьох діток і повісився сам. Але він не путьовий. Похоже, що в нього була біла гарячка. Вибрав момент, коли не було жінки і її матері", – розповідає місцева жителька Оксана Черепанська.

Виявляється, торік родина стояла на обліку в соціальній службі як така, що перебуває у складних життєвих обставинах. Однак з часом виправились, влаштувались на роботу. Маму діток – Світлану – соціальні працівники характеризують як адекватну, спокійну жінку. Кажуть, єдина її проблема – не дуже охайна, однак завжди прислухалась до порад і старалась забезпечити дітей усім необхідним.

17 березня, коли сталось вбивство її дітей, Світлана разом зі своєю мамою ще затемна подалися на ферму на роботу. З малими залишився Іван. Поки жінок не було вдома, до двору заїздив знайомий родини, однак двері будинку були замкнені, йому ніхто не відчинив. А близько 9-ої години ранку першою додому повернулася бабуся, яка й виявила жахливу знахідку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: п’яний черкащанин зарізав власну бабусю та двох друзів, а тіла вкинув у криницю.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!