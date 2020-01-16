Від травм втратила пам’ять: у Черкасах водій збив жінку та кинув її біля під’їзду

У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пастерівська під колеса автомобіля потрапила жінка. Після ДТП водій посадив потерпілу до своєї машини, відвіз до під’їзду будинку, де вона живе, та покинув.

Пригода сталася близько 16:00, 15 січня. Про це у мережі Instagram повідомила донька потерпілої Анна.

За словами свідків, водій білого Passat (марку авто не запам'ятали) повертав з Пастерівської на бульвар і збив жінку, що переходила дорогу. Від удару її закинуло на капот. Очевидці події збиралися викликати "швидку" і поліцію. Однак водій швидко всадовив жінку до своєї машини та повіз у невідомому напрямку.

У Черкасах машина збила жінку poglyad.tv

Знайшли її біля під’їзду будинку, де вона живе. Там її залишив водій автомобіля. Потерпілу доставили до лікарні. У неї зламаний ніс, щелепа та розбита ліва сторона обличчя. Від травм голови у жінки часткова втрата пам’яті, тому останніх подій вона не пам’ятає.

Жінка знаходиться у лікарні Instagram доньки потерпілої

Рідні потерпілої шукають усіх свідків події Instagram доньки потерпілої

Люди хотіли викликати "швидку", проте водій утік Instagram доньки потерпілої

Наразі рідні шукають свідків ДТП, щоб подати заяву до поліції.

Раніше OBOZREVATEL писав: у Черкасах директор школи загинув під колесами позашляховика. Його тіло знаходилось далеко від пішохідного переходу.

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