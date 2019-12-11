Вбив та викинув тіло: на Черкащині сімейна сварка закінчилася страшною трагедією

Черкащанин до смерті забив свою співмешканку кухонною качалкою. Тіло жінки він викинув до силосної ями та закидав землею.

Як повідомила пресслужба обласного управління Нацполіції, вбивство сталось у селі Ташлик на Черкащині.

На місці події правоохоронці знайшли тіло жінки з численними травмами голови. Також було встановлено, що до вбивства причетний співмешканець потерпілої.

Тіло жінки знайшли у силосній ямі ru.depositphotos.com

З’ясувалося, що перед трагедією вони разом вживали алкоголь. Під час застілля між парою виникла сварка. Саме тоді чоловік схопив кухонну качалку та декілька разів ударив співмешканку по голові. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Щоб приховати сліди злочину, чоловік загорнув тіло потерпілої у ковдру, викинув до силосної ями біля домоволодіння та прикидав землею.

Зараз чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. За скоєне чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині чоловік задушив свою знайому. Тіло дівчини він підкинув на поріг будинку, де та мешкала.

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