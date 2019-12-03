В Черкасах відправили під суд юних гопників: що відомо

У Черкасах судять підлітків, які грабували неповнолітніх в одному з торгових центрів міста.

Двом юним розбійникам вже обрали запобіжний захід, йдеться на офіційному сайті Прокуратури Черкаської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2018-го року 17-річний черкасець разом зі спільниками, застосовуючи фізичну силу, пограбували також неповнолітнього хлопця. На цьому, повідомляють у відомстві, підозрювані не зупинились і пізніше жорстоко заволоділи майном ще одного підлітка.

Троє підлітків грабували ровесників izvestiaur.ru

Організатора банди неповнолітніх грабіжників взято під варту прямо із зали суду. Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: грабіж та розбій. Ще одного з юнаків взяли під нічний домашній арешт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині п’яний юнак жорстоко зґвалтував студентку. Його товариш у цей час був у сусідній кімнаті.

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