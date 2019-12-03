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3 грудня • оновлено в 20:31
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В Черкасах відправили під суд юних гопників: що відомо

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У Черкасах судять підлітків, які грабували неповнолітніх в одному з торгових центрів міста.

Двом юним розбійникам вже обрали запобіжний захід, йдеться на офіційному сайті Прокуратури Черкаської області.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2018-го року 17-річний черкасець разом зі спільниками, застосовуючи фізичну силу, пограбували також неповнолітнього хлопця. На цьому, повідомляють у відомстві, підозрювані не зупинились і пізніше жорстоко заволоділи майном ще одного підлітка.

Троє підлітків грабували ровесників

Троє підлітків грабували ровесників

izvestiaur.ru

Організатора банди неповнолітніх грабіжників взято під варту прямо із зали суду. Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: грабіж та розбій. Ще одного з юнаків взяли під нічний домашній арешт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині п’яний юнак жорстоко зґвалтував студентку. Його товариш у цей час був у сусідній кімнаті.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
грабеж банда підлітків
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