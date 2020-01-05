У Черкасах спалили автомобіль депутата від фейкової "Слуги Народу". Фото

В Черкасах згорів автомобіль Mazda 3, який належить депутату Черкаської міської ради Миколі Фомичу.

Про інцидент, який стався у ніч на 5 січня, обранець написав на своїй Facebook-сторінці. Попередня версія рятувальників – підпал.

Автівка була припаркована у дворі будинку по вулиці Чорновола, де проживає депутат. Пожежа сталася близько 2-ї години ночі. Першими загорання побачили сусіди, вони й викликали рятувальників та правоохоронців.

У Черкасах згоріла машина місцевого депутата Facebook / Микола Фомич

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За інформацією УДСНС Черкащини, вогонь встиг пошкодити передню частину транспортного засобу і швидко розповсюджувався. Рятувальники оперативно зупинили полум’я та врятували автівку від повного знищення.

Вогонь знищив передню частину автомобіля ДСНС в Черкаській області

Вогонь знищив передню частину автомобіля ДСНС в Черкаській області

Місцевому виданню "18000" Микола Фомич розповів: уже написав заяву до поліції.

"Можливо, якісь політичні процеси, не знаю. Точних версій немає. Коли ти збирав на машину 7 років, а потім її в один момент спалили, бо комусь щось не сподобалося", – зазначив депутат.

Микола Фомич Facebook

Микола Фомич до Черкаської міської ради потрапив за списками партії "Самопоміч", віднедавна ж входить до депутатської групи "Слуга Народу". Про її створення в місцевій раді оголосили напередодні Нового року. Новостворена депутатська група одразу ж підтримала мера Черкас Анатолія Бондаренка. Зокрема, в голосуванні за сумнівний бюджет Черкас на 2020 рік. Одразу після розповсюдження інформації про створення депутатської групи, центральний офіс партії "Слуга народу" на своїй офіційній сторінці у Facebook назвав її фейком.

Нагадаємо, підпал автівки Фомича – не перший в черкаському політикумі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

У середині вересня 2019 року в Чекрасах за загадкових обставин згоріла автівка секретаря міської ради Ярослава Нищика.

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