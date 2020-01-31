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31 січня • оновлено в 18:10
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Розбив ніс: у Черкасах почубились пішохід і водій маршрутки

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У Черкасах пішохід напав на водія маршрутки. Останнього госпіталізували до лікарні.

Інцидент стався вдень 31 січня на одній із центральних вулиць міста. Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.

Як стало відомо, водій маршрутки зробив зауваження пішоходам, які переходили дорогу на червоний сигнал світлофора. У той час один із порушників підійшов до кермувальника та вдарив його в обличчя.

Водія госпіталізували до лікарні

Водія госпіталізували до лікарні

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Правоохоронці затримали 30-річного розбійника та опитали свідків події. Вони стверджують: чоловік, який розпускав руки, був ще й нетверезим.

Розбив ніс: у Черкасах почубились пішохід і водій маршрутки

Потерпілого з попереднім діагнозом "перелом носа" було госпіталізовано до Третьої Черкаської міської лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині підлітки інсценували викрадення людини, щоб зібрати лайки під відео. Із ними провели роз'яснювальну бесіду.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
напад водій маршрутки
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