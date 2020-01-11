"Наварили" 1,5 мільйони на ремонті доріг: у Черкасах на корупційній справі попались чиновники мерії

Чиновників департаменту житлово-комунального комплексу в Черкасах підозрюють в організації корупційної схеми з привласнення державних коштів. Реалізувавши свою оборудку вони змогли відмити майже 1,6 мільйона гривень.

11 січня у цій справі вручили ще три підозри. Про обшуки у нових фігурантів справи у Facebook повідомило управління СБУ в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням була виявлена змова 6 членів організованої групи, до складу якої увійшли 4 посадові особи Черкаської міської ради та 2 керівника приватних фірм. Влітку 2017 року чиновники уклали угоду з будівельною компанією на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста на загальну вартість понад 18,5 мільйона гривень. Кошти за роботу були перераховані на спеціально створені фірми-конверти, які не були сторонами в укладеному договорі. Потім зловмисники перевели бюджетні гроші в готівку, уникнувши таким чином сплати податків. Експерти СБУ оцінюють завдані державі збитки у майже 1,6 мільйона гривень.

З обшуками СБУ прийшло до чиновників черкаської мерії СБУ в Черкаській області

Черкаське видання "18000" пише: сьогодні прокуратура оголосила про підозри бенефіціарам вказаної схеми. Зокрема, екс-керівнику департаменту ЖКК Сергію Танюку (саме він тоді очолював відомство і підписував акти виконаних робіт), першому заступнику директора Олексію Шкіньову та директору товариства "Лимож" Василю Колесниченку. Невдовзі планується вручення шостої підозри в справі. Фігурантам справи інкримінують ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) ККУ. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Ексочільник департаменту ЖКК в Черкасах Сергій Танюк infomist.ck.ua

За даними місцевих ЗМІ, ті три фірми, які задіяні в корупційній схемі, належать Сергію та Василю Колесниченкам. Попри кримінальний шлейф, ці підприємства у Черкасах лишаються одними з головних фаворитів на підрядах на виконання ремонтів доріг та укладання тротуарної плитки.

Раніше OBOZREVATEL писав: вказане провадження у Черкасах назвали "справою бухгалтерів". Адже перші обшуки СБУ провели у двох працівниць бухгалтерії департаменту ЖКК. Саме їх намагались зробити "крайніми" у "відмиванні" мільйонних сум. Повістку у справі вручили і міському голові Черкас Анатолію Бондаренку.

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