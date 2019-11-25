На пішохідному переході: в Черкасах школяр потрапив під колеса авто. Фото

У Черкасах водій "ВАЗ-2107" скоїв наїзд на 9-річного хлопчика. Школяра з черепно-мозковою травмою та струсом мозку доправили до лікарні.

ДТП сталась на вулиці Героїв Дніпра, навпроти 31-ї міської гімназії. Про інцидент OBOZREVATEL повідомила речниця патрульної поліції Черкащини Зоя Вовк.

За інформацією патрульних, маршрутка №20 зупинилася біля пішохідного переходу, щоб пропустити хлопчика, який збирався перейти дорогу. У цей час водій "ВАЗу" не зупинився і скоїв наїзд на дитину 2010 року народження.

Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу vikka.ua

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Водночас в Instagram очевидці повідомляють: хлопчик на перехід вийшов неочікувано. Автобус різко загальмував, а легковик, який їхав у лівій полосі – не встиг. Від удару дитину відкинуло на кілька метрів.

На місці події працювали поліцейські

Раніше OBOZREVATEL писав: на початку листопада в Черкасах чоловік загинув ймовірно від удару дзеркалом маршрутки. Водій автобуса згодом заявив, що не помітив, як стався наїзд на пішохода.

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