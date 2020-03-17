На Черкащині в будинку знайшли тіла трьох дітей та повішеного чоловіка

В будинку на Черкащині жінка виявила бездиханні тіла трьох своїх малолітніх онуків, а в сараї – повішеного невідомого чоловіка.

Трагедія сталась у селі Придніпровське Чорнобаївського району, повідомляє видання "Про все", посилаючись на власні джерела.

Мертвих хлопчика 2010-го та дівчаток 2012-го та 2015-го років народження їхня бабуся знайшла вранці 17 березня в будинку, де діти проживали зі своєю мамою.

Де наразі перебувають батьки загиблих дітей, невідомо.

У прибудинковій споруді на подвір’ї також було виявлено тіло повішеного чоловіка. Його особа нині не встановлена.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевої поліції та СОГ слідчого управління області. Причина смерті дітей наразі встановлюється, - повідомив речник ГУПН Черкащини Дмитро Грищенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині вітчим понад рік ґвалтував свою падчерку. Дівчинка довго боялась зізнатись мамі.

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