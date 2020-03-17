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17 березня • оновлено в 12:18
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/ Кримінал

На Черкащині в будинку знайшли тіла трьох дітей та повішеного чоловіка

2.6т
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В будинку на Черкащині жінка виявила бездиханні тіла трьох своїх малолітніх онуків, а в сараї – повішеного невідомого чоловіка.

Трагедія сталась у селі Придніпровське Чорнобаївського району, повідомляє видання "Про все", посилаючись на власні джерела.

Мертвих хлопчика 2010-го та дівчаток 2012-го та 2015-го років народження їхня бабуся знайшла вранці 17 березня в будинку, де діти проживали зі своєю мамою.

Де наразі перебувають батьки загиблих дітей, невідомо.

У прибудинковій споруді на подвір’ї також було виявлено тіло повішеного чоловіка. Його особа нині не встановлена.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевої поліції та СОГ слідчого управління області. Причина смерті дітей наразі встановлюється, - повідомив речник ГУПН Черкащини Дмитро Грищенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині вітчим понад рік ґвалтував свою падчерку. Дівчинка довго боялась зізнатись мамі.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
діти постраждала дитина смерть
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто виноват в деградации Украины?
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Golan Sim
Golan Sim
Какой КОШМАР! Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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