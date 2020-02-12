Лежала в калюжі крові: на Черкащині жорстоко вбили медсестру. Фото

У Ватутіному, що на Черкащині, знайшли тіло місцевої жительки. У власній квартирі 33-річній жінці перерізали сонну артерію.

Загиблою виявилася Людмила Ткачук, яка працювала медсестрою в сусідньому Катеринополі. Біля входу в квартиру із порізаним горлом лежав і її 40-річний чоловік Михайло. Про це пишуть "Вісті Черкащини".

Медики, які прибули на місце події, терміново госпіталізували потерпілого до лікарні. Його вдалося врятувати. Проте правоохоронці саме Михайла Ткачука підозрюють у вбивстві дружини.

Жінку знайшли на порозі власної квартири

Сусіди по будинку говорять, що ніяких криків та звуків боротьби не чули, родина жила мирно. Однак рідні та знайомі зазначають: подружжя останнім часом постійно сварилося. Конфлікти у них виникали майже кожного дня. Проте, чи бив Михайло дружину, ніхто не знає.

"Вона лежала біля дверей в калюжі крові. Які були на ній рани, не бачив, бо одразу стало зле. У квартирі не було якогось безладу, щоб говорити про бійку між ними. Я додому приїхав приблизно за годину до того, як це все сталося. Ніяких криків не було чутно", – розповідає мешканець цього будинку Ярослав.

viche.ck.ua Біля входу в квартиру стояв чоловік з порізаним горлом

Знайшла напівпритомного чоловіка пенсіонерка Катерина Санникова. Вона йшла до подруги й почула дивний звук. Коли піднялася на третій поверх, побачила чоловіка з раною на шиї, той стояв біля відчинених дверей квартири. На порозі ж помешкання лежала його закривавлена дружина.

Правоохоронці поки розглядають нанесення ран один одному під час сварки, як основну версію. За іншою, чоловік перерізав артерію дружині й хотів покінчити життя самогубством.

"Оперативна група, яка виїжджала на місце, виявила жінку без ознак життя. Чоловік був у тяжкому стані. Встановлено, що саме він наніс тілесні ушкодження. Поки вирішується питання про вручення йому підозри за статтею про вбивство", – коментує речник ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко. –

Facebook / сестра загиблої Світлана Тимчук Рідні одразу виключили версію самогубства

Наразі чоловік перебуває в черкаській лікарні. Йому мають зробити пластичну операцію на гортані. Людмилу Ткачук поховають завтра, 13 лютого, у Катеринополі. У неї залишився 14-річний син від першого шлюбу. На момент убивства матері він був у своєї бабусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лісосмузі на Кіровоградщині знайшли тіло чоловіка з Умані. Його півтора роки вважали безвісти зниклим. Вбивство скоїв батько нареченої загиблого.

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