Дитина загинула на місці: на Черкащині через п'яного водія сталась страшна ДТП

У селі Гарбузів Корсунь-Шевченківського району на Черкащині підлітки потрапили під колеса автомобіля, яким керував нетверезий водій.

Один хлопчик загинув на місці, інший – у важкому стані доставлений до лікарні. За інформацією сектора комунікацій ГУНП в Черкаській області, винуватця ДТП вже затримано.

Трагедія трапилась 5 січня близько 17-ї години. Водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на дітей. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

У страшній аварії на Черкащині загинув підліток ГУНП в Черкаській області

У Facebook-спільноті "Корсунь – сучасне місто" місцеві жителі пишуть: загиблому хлопчику було 14 років. У Гарбузів він приїхав з Києва погостювати в бабусі й дідуся .

Водночас називають ім’я винуватця аварії – Віталій Голбан з сусіднього села Кичинці.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Раніше OBOZREVATEL писав: на Черкащині п’ятеро нетверезих чоловіків автівкою в’їхали в дерево. Двоє з них загинули на місці.

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