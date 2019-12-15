Били молотком по голові: в Черкасах просто на дорозі напали на водія лімузина. Відео, фото

Середодня в Черкасах, на перехресті вулиць Мендєлєєва та Дахнівської, двоє чоловіків напали і жорстокого побили молотком водія лімузина. Від отриманих травм чоловік опинився в лікарні.

Перед тим кривдники кілька разів підрізали лімузин на дорозі. Про це у Facebook повідомила дружина потерпілого Вікторія Черній.

Інцидент стався 15 грудня об 11:40.

"Зупинившись на перехресті, водій та пасажир Mitsubishi на єврономерах напали на водія лімузина. Виламавши заблоковані двері в авто з обох сторін, почали одночасно його бити молотком по голові, руці та ребрах. Після чого сіли в своє авто і втекли", – написала жінка.

Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток носа, забій правого плеча й передпліччя. Нині чоловіка госпіталізовано до Третьої міської лікарні.

За інформацією Черкаської місцевої прокуратури, одного з нападників уже затримали. Ним виявився раніше судимий черкасець 1984-го року народження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство).

Дружина постраждалого стверджує: йдеться про 35-річного Ігоря Тютіна. За інформацією єдиного державного реєстру судових рішень, у 2003 році він був засуджений на 13 років за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство під час розбійного нападу.

Facebook / Типові Черкаси Ігор Тютін, якого затримали за напад

Рік тому Тютін знову поставав перед судом за залишення місця ДТП. Тоді відбувся адміністративним штрафом.

Водночас, користувачі соцмережі пишуть, що його "послужний список" набагато більший і подібні напади трапляються не вперше.

Дружина ж постраждалого просить відгукнутись очевидців інциденту для свідчення або надання відео та фото.

Раніше OBOZREVATEL писав: в Черкасах автомобіль збив дитину на пішохідному переході. 9-річний хлопчик опинився на лікарняному ліжку.

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