Вітають ювілярів: у Черкасах листівки від влади отримують "мертві душі"

Листівки "з турботою від влади" отримують не лише живі ювіляри, а й вже померлі кілька років тому черкасці. Кожна обходиться міському бюджету в 13 гривень.

За рік на таке привітання витратили понад 200 тисяч гривень на 16 тисяч іменинників. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів депутат Черкаської міської ради Олександр Згіблов.

"Сьогодні прийшли знайомі і принесли листівку в конверті. "З турботою від міста", "зичимо міцного здоров’я", "душевного миру", "сімейного затишку". Теплі слова на непоганій поліграфії… людині, яка два роки тому померла", – написав депутат.

Вітальні листівки для черкаських ювілярів Facebook / Олександр Згіблов

Facebook / Олександр Згіблов Жінка, яку вирішила привітати черкаська влада, померла кілька років тому

У коментарях під його постом жителі Черкас почали повідомляти, що привітання "мертвих душ" – нині звичайна практика для влади.

Отримують листівки не лише ті, хто цьогоріч святкує круглу дату.

"У мене мама 1927 року народження. Дев’ять років тому померла. А оце нещодавно я в поштовій скриньці знайшла привітальну картку на ім’я мами. Дуже здивувалась: який такий ювілей? Навіть по року народження не виходить – їй було б 92 роки. Дивились би хоч, куди шлють", – розповіла черкащанка Надія Свиридова.

Олександр Згіблов зазначає: ідея вітати ювілярів у Черкасах, спрямувавши на це 209 тисяч гривень на рік, належить заступнику черкаського мера, "свободівцю" Юрію Ботнару. Отримувати листівки в межах програми "Турбота" мають усі черкасці кожні 5 років, починаючи від 50-річної дати. Таку пропозицію не підтримали лише місцеві опозиційні депутати, які пропонували спрямувати кошти на нагальніші проблеми Черкас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах підловили фейкового мера. Шахраї від його імені виманювали в містян гроші.

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