Виплати на 40% більше і група крові у правах: українських водіїв очікують серйозні зміни

У квітні українських автолюбителів очікують кілька нововведень. Кабінет міністрів на одному з нещодавніх засідань затвердив кілька правил для отримання водійських прав і складання іспитів. Паралельно у Верховній Раді зареєстровано проект закону, покликаний змінити порядок виплати за полісами обов'язкового страхування.

Що саме чекає на водіїв і які правила треба знати — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

3 квітня Кабмін ввів нові правила для автолюбителів. Посвідчення водія може підтверджувати особистість лише у тому разі, коли йдеться про траспортний засіб;

Автошколи після скасування правила обов'язкової закупівлі посвідчень у МВС можуть зменшити вартість за навчання;

Зміни стосуватимуться і автострахування. У парламенті вже зареєстровано проект закону, який надасть водіям можливість в разі аварії отримати від страховика приблизно на 40% більше;

Щоправда, поки парламент не може його розглянути.

Нові правила від Кабміну

Документ вносить відразу кілька змін. Зокрема водійське посвідчення може бути аналогом паспорта лише в частині підтвердження права керувати транспортним засобом.

Так, постановою уряду автошколи звільняються від необхідності закуповувати у Міністерства внутрішніх справ документи про закінчення навчання для своїх випускників. Зараз це робиться в обов'язковому порядку. Замість цього пропонується вносити електронні форми цих свідчень до єдиного реєстру МВС і ввести дистанційну електронну реєстрацію груп, які проходитимуть навчання.

Також положення порядку видачі водійських прав узгоджуються з положеннями закону про документи, які підтверджують громадянство України. Такий перелік доповнений паспортом у вигляді ID-карти.

Уніан

Зміни стосуватимуться і кількості слухачів у групах з навчання в автошколах. Зараз у групі не може бути більш ніж 30 осіб, а після набуття чинності правилами — ліміту не буде. Також дозволено проводити під час іспитів фото- і відеофіксацію.

Медична довідка включатиме в себе трохи іншу інформацію. У ній потрібно буде вказувати ті обмеження щодо здоров'я водія, які не є перешкодою для водіння автомобіля. При цьому вказувати потрібно і групу крові. Вона ж буде вписана і у водійське посвідчення.

На думку автомобіліста Владислава Скалія, нові зміни достатньо суперечливі.

"З одного боку, якщо скасують єдині бланки від МВС — вартість навчання може бути знижена. Якщо приберуть ліміт з кількості учнів у групах — більше охочих зможуть отримати теоретичні знання, але якість навчання може постраждати. Не виключено, що окремі автошколи наповнюватимуть групи по 40 осіб і більше. Що стосується водійських прав як посвідчення особи — будуть складнощі, треба з собою носити паспорт", — пояснив OBOZREVATEL автолюбитель.

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Автострахування по-новому

Ще одна новина — у Верховній Раді зареєстрований проект закону, який вводить нові правила автомобільного страхування. Його авторами виступили 14 народних депутатів, а також страхові юристи. Основні зміни проекту можна звести до кількох пунктів:

Страховик зобов'язаний зробити виплату протягом 60 днів з моменту подачі заяви з боку потерпілого;

Спрацьованість авто при виплаті компенсації не буде враховуватися (раніше це впливало). Але у кожному конкретному випадку треба замовляти окрему експертизу;

Виплати за моральну шкоду у зв'язку зі смертю — 25 мінімальних зарплат (зараз це 12);

Пропонується скоротити термін для ухвалення рішення про виплату або відмову до 10 днів. Вводиться поняття "спрощеної системи";

Заборона на франшизу з винуватців аварій. Весь збиток повинні виплачувати страховики.

Один з розробників проекту закону, страховий юрист Денис Конюшко пояснив OBOZREVATEL, що загалом ідея чудова. Якщо вона буде ухвалена — життя постраждалих буде істотно полегшене, але є певні нюанси.

"Хотів би відзначити пункт щодо спрацьованості, якщо ухвалять в такій редакції, то сума виплат збільшиться в середньому на 30%. Зараз вони виплачують з урахуванням спрацьованості, тому 9 з 10 машин підпадають під поняття "спрацьованості" та розмір виплат зменшується від 40 до 70%", — пояснив автоюрист.

Це може викликати збільшення вартості полюсів страхування.

"Якщо відсоток виплат зросте на 40%, то багато компаній можуть або піти з ринку або збільшити вартість послуг. Зараз частина компаній вже скаржиться, що автоцивілка збиткова. На скільки ж зросте вартість, залежить від коефіцієнтів", — упевнений Конюшко.

Щоправда, в усій цій історії є одне "але". Нинішньому скликанню народних депутатів залишилося працювати всього півроку, тому часу дуже мало. Чи ухвалять такий проект закону у двох читання до жовтня 2019 року? Малоймовірно.

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