Як купити вживане авто з США під ключ: скільки коштує і в чому підступ

Українці активно цікавляться питанням купівлі вживаного авто із США. Особливої популярності набула купівля авто з Америки під ключ – процес, у якому певний посередник пропонує комплекс послуг.

АвтоОбоз з'ясував, що собою являє така система і як купити машину із США з аукціону, з оформленням документів, транспортуванням до України, митним оформленням і ремонтом.

Машина з США замість вживаного авто в Україні

Українців під час вибору вживаного авто з США насамперед привертає стан американських доріг, якість палива на АЗС в США і ставлення власника до свого транспортному засобу разом із регулярним сервісним обслуговуванням. Усе це вигідно відрізняє машини з Америки від тих, що представлені на вторинному ринку в Україні. До того ж на такому сайті, як Carfax, приблизно за $13 можна отримати повну інформацію про історію конкретного автомобіля. В українських же реаліях дуже легко придбати "кота в мішку" у відновленому після ДТП вигляді, зі скрученим пробігом і перебитим VIN-номером, та ще й у розшуку.

Ба більше, стара машина в США з "прозорим" пробігом часто дешевша за аналогічну модель, яку продають в Україні. Після ДТП ціна стає ще нижчою, тому купівля на страховому аукціоні в Америці – питання дуже актуальне. Але необхідно добре підготуватися.

Як купити автомобіль з Америки

Найпростіший спосіб – звернутися в певну компанію, яка займається автомобілями з США під ключ. Фахівці з досвідом підберуть найкращу пропозицію, оформлять необхідні документи, займуться транспортуванням машини до України та митним оформленням, відремонтують транспортний засіб і нададуть покупцеві готову машину.

Звісно, все це можна зробити самостійно. Але в разі нестачі досвіду, яка очевидна в такій ситуації, якщо нічого подібного раніше робити не доводилося, ризикований крок може призвести до небезпечної купівлі повністю неробочого авто, яке на аукціоні можуть виставити в цілком пристойному вигляді. Ремонт такої машини, якщо він взагалі можливий, перевищить вартість аналогічної цілої вживаної моделі в Україні. До того ж їздити на машині буде дуже небезпечно, адже в разі пошкодження в ДТП силової структури кузова відновлення – дуже погана ідея. Головна причина – під час потрапляння в наступну аварію транспортний засіб уже не захистить водія й пасажирів. Це варто пам'ятати навіть під час роботи з посередниками, які готові розглядати будь-які пропозиції на аукціонах.

Якщо пошкодження обмежені зовнішніми деталями, автомобіль можна досить швидко і відносно недорого привести в порядок. Однак варто враховувати, що доставка в одеський порт у середньому займає 2-3 місяці. Цим питанням також займеться фірма, в яку ви звернетеся (в дорозі машина застрахована). Як вибрати посередника? Зверніть увагу на вік компанії, її рейтинг і відгуки про роботу в соцмережах і на сторонніх сайтах. Не забувайте, що в Google Maps на сторінці підприємства можуть виявитися відгуки користувачів і рейтинг. Добре, якщо знайдуться знайомі, які вже зверталися до послуг конкретної компанії й зуміють дати пораду.

Скільки коштує вживане авто з США під ключ

Після участі в аукціоні та переможної ставки на розбитий автомобіль юристи вашої компанії почнуть оформлення документів. Оплатити машину доведеться разом із аукціонним збором, який варіюється від 500 до 1000 доларів. Далі – транспортування, яким також повністю займається посередник. Це теж можна зробити самостійно, але доведеться знайти велику кількість фахівців і компаній: евакуація, логістика, страховка, навантаження-розвантаження, супровід. Не забувайте, що все необхідно робити віддалено, і особисто ви нікого не знаєте.

Транспортування обійдеться до $2000. Ще близько $1000 потрібно витратити на перші документи по прибуттю транспортного засобу до порту. Далі – митне оформлення, вартість якого залежить від віку автомобіля, об'єму двигуна і вартості. Так, купівля битого авто в США не обмежується участю в аукціоні. Розраховуйте бюджет і не забувайте, що крім покупки, доведеться витратитися на послуги посередників, аукціонний збір, транспортування до України, оформлення документів, сертифікацію та розмитнення.

На цьому етапі, найімовірніше, машина виявиться дешевшою за схожу пропозицію на нашій вторинці. Але автомобіль ще необхідно відремонтувати. Деякі поломки неможливо ідентифікувати на стадії участі в торгах. Зазвичай підсумкова сума завжди перевищує початкові прогнози. Конкретні цифри відрізняються для окремих автомобілів і ступеня пошкоджень. Головне – уникати авто після серйозних ДТП, в яких пошкоджена силова структура кузова. Такі лоти найбільш привабливі через дешевизну, але пересуватися на такій машині дуже небезпечно навіть після ремонту.

OBOZREVATEL раніше розповідав про дивне ціноутворення на вживані автомобілі в Україні.