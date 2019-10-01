Водіям в Україні з 1 жовтня загрожує ще один штраф: що відомо

З 1 жовтня водії в Україні за межами населених пунктів повинні вмикати ближнє світло фар.

Така норма міститься в Правилах дорожнього руху України. У Нацполіції вже попередили про наслідки невиконання цієї вимоги. Розмір штрафу – 425 грн.

Водночас наголошується, що ближнє світло фар можна і не вмикати, але тільки в тому випадку, якщо автомобіль обладнаний фарами денного світла, яке запалюється разом із початком роботи двигуна автомобіля.

З 1 жовтня водії повинні вмикати ближнє світло фар "АіФ"

Ця вимога є обов'язковою для виконання. За її ігнорування передбачений штраф згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення: "Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після хвилі масштабних ДТП за участю вантажівок й автобусів в Україні збираються посилити законодавство у сфері пасажирських перевезень.

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