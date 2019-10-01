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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Водіям в Україні з 1 жовтня загрожує ще один штраф: що відомо

28.2т Читати матеріал російською

З 1 жовтня водії в Україні за межами населених пунктів повинні вмикати ближнє світло фар.

Така норма міститься в Правилах дорожнього руху України. У Нацполіції вже попередили про наслідки невиконання цієї вимоги. Розмір штрафу – 425 грн.

Водночас наголошується, що ближнє світло фар можна і не вмикати, але тільки в тому випадку, якщо автомобіль обладнаний фарами денного світла, яке запалюється разом із початком роботи двигуна автомобіля.

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З 1 жовтня водії повинні вмикати ближнє світло фар

З 1 жовтня водії повинні вмикати ближнє світло фар

"АіФ"

Ця вимога є обов'язковою для виконання. За її ігнорування передбачений штраф згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення: "Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після хвилі масштабних ДТП за участю вантажівок й автобусів в Україні збираються посилити законодавство у сфері пасажирських перевезень.

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Місце
Україна
Тег
ПДР
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Кропива Макс
Кропива Макс
включать свет нужно как в городе, так и за пределами. машину видно из далека
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
В ЕС это правило и рекомендации уже давно. Тупые какелы привыкли ездить убивая друг друга, и не понимают, что без включенных фар даже летом серую или грязную машину увидеть вовремя в зеркало заднего вида, и даже впереди, особо в дождь - крайне сложно.
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Щербина Андрей
Щербина Андрей
В Крыму уже 5 лет круглогодично ездим с ближним светом фар , аварийность от этого не уменьшилась ...
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филипп филипыч
филипп филипыч
Щербина Андрей, но и не увеличилась. а количество машин увеличилось. смекаешь?
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