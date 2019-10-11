Водійське посвідчення за новими правилами: юрист пояснив, що чекає на українців

Законопроект про нові правила отримання водійських прав, зареєстрований у Верховній Раді, не вирішить головну проблему при складанні іспиту на права – корупцію.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, коментуючи нововведення, що дозволяють вивчати ПДР без відвідування автошколи.

"Якщо ми міняємо місцями числа, їх сума не змінюється. Питання не в тому, де проводити тести, а як контролювати, щоб ці тести дійсно проводилися, а не людина дистанційно все це купувала. Ось де основне питання", – підкреслив він.

Автоюрист вважає ключовим питання відповідальності тих, хто приймає іспити, і самого водія.

"За численні порушення правил дорожнього руху він повинен бути позбавлений посвідчення водія. А де він буде тести складати – в школі або в сервісному центрі – особливо ситуацію не змінить", – зазначив Конюшко.

"Ми йдемо в Європу, має все відбуватися як в Європі. Має бути певна кількість балів. Якщо всі ці бали використовували, то посвідчення водія анулюється, і потім водій повинен проходити певні тести, зокрема у психолога. Зараз часті випадки, коли водій має по 20 протоколів на рік і, навіть їх не оплачуючи, катається далі. Це абсолютно неправильно", – підкреслив він.

На думку експерта, законопроект "просто змінює тих людей, які будуть брати гроші".

"Він не змінює основну суть проблеми, а саме – контроль за посадовими особами, які проводять навчання і тестування людей, які виявили бажання отримати посвідчення водія", – уклав він.

fm93.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, змінити процедуру отримання водійських прав запропонували нардепи від президентської фракції "Слуга народу".

Народні обранці планують дозволити громадянам самостійне вивчення ПДР без відвідування автошколи.

В такому випадку теорію вони будуть складати самостійно в сервісному центрі МВС.

У разі провалу при складанні теоретичного іспиту повторно пройти тест буде можливо тільки через 3 місяці.

При цьому законодавці хочуть заборонити переходити до практичної частини іспиту (водіння) без успішного складання теорії.

Також в Україні хочуть ввести електронні водійські права.

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