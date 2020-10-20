Нові авто від $4000: топ найдешевших машин, які можна дістати за кордоном
Українських покупців здебільшого не можна назвати багатими, але ціни на нові автомобілі дуже високі
На нашому ринку не вистачає відверто дешевих моделей, які могли б собі дозволити різні категорії населення
В Україні найбільшим попитом користуються дешеві автомобілі. Але по-справжньому доступних машин на нашому ринку немає. Водночас світові виробники пропонують моделі від $4000 в інших країнах. Ми теж хочемо!
Найдешевше нове авто в Україні – Lada Granta, що досить дивно. За машину просять від 189 тис. грн, або близько $6700. Цікаво, що на світовому ринку є набагато цікавіші автомобілі, які ще й дешевші. АвтоОбоз знайшов найбільш цікаві моделі, які не продаються в Україні, але дуже потрібні нашим автомобілістам.
Renault Kwid
Компактний кросовер Renault Kwid з'явився в 2015 році як заявка французького автовиробника на абсолютне лідерство в сегменті ультрабюджетних автомобілів. У 2019 автомобіль зазнав глибокої модернізації, після якої набув ще брутальнішого вигляду. Правда, звання кросовера – чистий маркетинг, фактично це просто п'ятидверний гетчбек. Але він коштує всього $4000.
Автомобіль А-класу компактніший за добре знайомий нам Renault Sandero (довжина менше ніж 4 м) і дешевший більш ніж удвічі. Водночас у салоні все так само можуть розміститися п'ятеро дорослих, а вигляд у Kwid зовсім не гірший. Хіба що паркуватися на вузьких вуличках завдяки невеликим розмірам буде зручніше.
Покупці можуть вибрати між двигунами об'ємом 0,8 л (54 к.с., 72 Нм крутного моменту) або 1 л (68 к.с. і 91 Нм). Доступні механічна й автоматична КПП. Найдешевший Renault оснащено мультимедійною системою з 8-дюймовим монітором і підтримкою Apple CarPlay з Android Auto. Для найвимогливіших покупців є більш стильна модифікація Climber, яка відрізняється помаранчевими декоративними акцентами на кузові і в салоні.
BAIC Changhe EV2
Китайці точно знаються на доступних автомобілях. Зростання населення і необхідність якомога швидше пересадити людей на особистий транспорт створили ідеальні умови для розроблення відверто бюджетних транспортних засобів. Українці теж люблять їздити на своїх машинах. А ще в нас популярні електромобілі й ніхто начебто не має нічого проти китайських авто. Уловлюєте думку?
BAIC Changhe EV2 – комерційний електромобіль. До таких машин сектор дрібного і середнього бізнесу в Україні останнім часом виявляє інтерес. Звісно, цей автомобіль не здається новим – це ліцензійна копія Suzuki Wagon R першого покоління, який зняли з виробництва 22 роки тому. Але і ЗАЗ "Таврія" і "Славута" загалом без серйозних конструктивних змін були у виробництві до 2011 року – і нікого це не бентежило. Тому українці готові до дещо застарілих транспортних засобів, якщо за них просять привабливу ціну.
За Changhe EV2 в Китаї просять близько $5000. У базовій комплектації бюджетний електрокар оснащено акумуляторною батареєю ємністю 8 кВтг. За доплату доступна батарея на 10 кВтг, у цьому випадку запас ходу становить приблизно 100 км.
Suzuki S-Presso
Цей малюк був створений спеціально для суперництва з Renault Kwid, про який ми говорили раніше. Що ще об'єднує його з французьким компактом? Японська модель також не продається в Україні.
Новинку виконали в досить брутальному стилі, завдяки якому автомобіль навіть трохи нагадує знаменитий Suzuki Jimny. Але на бездоріжжі краще не виїжджати – тут лише передній привід і доволі маленькі колеса. Але ціна – близько $5200.
Компактний кросовер оснащено 1-літровим мотором потужністю 68 л.с. і 90 Нм крутного моменту. Можна вибрати 5-ступеневу механічну КПП або автоматичну коробку.
Центром інтер'єру служить незвичайне кругле оформлення спідометра та монітору мультимедіа. Водночас, як і в головного суперника, є підтримка Apple CarPlay і Andriod Auto, а салон вийшов досить просторим.
Renault Triber
Скільки можна заплатити за практичний і місткий кросовер із приємним дизайном? $8000 – доволі серйозна сума, але це все одно менше, ніж просять в Україні за той же Sandero! Водночас Renault Triber пропонує три ряди крісел (у сумі – 7 посадкових місць), стильний дизайн і компактний кузов.
Triber побудовано на подовженій платформі Kwid, але все одно в довжину він не перевищує 4 м. Як у такому випадку інженерам вдалося розмістити в салоні 7 крісел – загадка. Правда, обсяг багажника дорівнює всього 84 л. Але якщо скласти третій ряд крісел, вантажний простір збільшиться до 625 л.
Серед обладнання – 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, чотири подушки безпеки, камера заднього виду, парктронік і ABS. Двигун об'ємом 1 л видає 71 к.с. і 96 Нм крутного моменту.
Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші нові автомобілі українського ринку.