В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою: фото масштабної ДТП

У суботу, 28 вересня, в Умані, на автодорозі Київ-Одеса, трапилась масштабна ДТП.

Аварія відбулась через зіткнення маршрутки Mercedes-Benz з вантажним автомобілем Daf. Про це повідомила Патрульна поліція Черкаської області на своїй сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, який рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП травмовано 9 осіб з автобуса Mercedes-Benz, вони госпіталізовані до Жашківської центральної районної лікарні.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії.

Згідно ж з даними Національної поліції, в результаті аварії травми отримали п'ять осіб.

На даний момент вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що у результаті аварії отримали травми 11 осіб.

"За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса. На час ДТП у салоні автобуса, який виконував рейс за маршрутом Умань-Київ, знаходилися 10 пасажирів і водій", – йдеться в повідомленні.

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою ch.npu.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою dsns.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою dsns.gov.ua

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умані маршрутка зіткнулася з вантажівкою facebook.com/cherkasypatrulpolice

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Відомо, що машину зігнуло навпіл.

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