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19 січня • оновлено в 12:20
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В Україні вводять новий податок на авто: за що доведеться платити

4.8т
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В Україні збільшили податок під час продажу автомобіля. Зокрема, ввели не дві ставки, які сплачує продавець у випадку відчуження авто або іншого транспорту, як було раніше, а три.

Відповідне положення прописано в законопроєкті №1210. Його 16 січня ухвалила в другому читанні та в цілому Верховна Рада, після чого повинні підписати спікер парламенту і президент.

Зокрема, у випадку продажу або відчуження більше двох авто за рік, доведеться заплатити 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

В Україні збільшили податок при продажу автомобіля

В Україні збільшили податок при продажу автомобіля

Водночас у разі продажу одного транспортного засобу упродовж року фізична особа нічого не платить – ставка податку становить 0%, як і було раніше. Така ж ставка, як і зараз, діятиме і під час другого авто протягом року – податок 5%.

Зазначимо, що нововведення стосується не тільки легкових авто, а й будь-якого виду транспорту. Тобто, сюди входять і причепи, і мопеди, і навіть автобуси й трактори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які володіють машинами вартістю від 375 мінімалок, раз на рік повинні платити фіксований податок – 25 тисяч гривень.

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Автор
Марта Рок
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
законопроект Верховна Рада України податки авто б/к автомобіль
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Рагуль должно ездить на волах,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это усрагабонский мир, каклов драли,сняли последние трусы теперь шкуру будут снимать, это счастье европейское ,для нерабов.
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Я хочу, что бы каждый учитель получал как министр. А каждый министр получал как учитель. (с) Голобородько. Божество для 75% выборцев.
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