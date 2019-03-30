В Україні подорожчають водійські права і "круті" номери: що відомо

Міністерство внутрішніх справ України пропонує збільшити вартість отримання водійського посвідчення, реєстрації транспортних засобів та видачі так званих крутих номерів.

Так, відомство запропонувало законопроект, яким можуть підняти вартість документа, прив'язавши її до прожиткового мінімуму (ПМ). За нове водійське посвідчення доведеться викласти 0,45 ПМ, що до кінця 2019 року відповідати 912 гривням. Зараз права коштують лише 245 гривень, пишуть "Факти".

Крім кірочок, чиновники також пропонують збільшити вартість деяких послуг. Зокрема, щодо реєстрації транспортних засобів та отримання так званих крутих номерів — знаків із однаковою комбінацією цифр і букв, наприклад, "АА3333АА", або індивідуальних номерів типу "МАФІЯ" або "ПРИНЦЕСА", авто з якими ми часто бачимо на наших дорогах.

"Інформатор"

Згідно із законопроектом, постановка машини на облік буде обходитися в:

1111,80 грн — для автомобілів і малотоннажного пасажирського транспорту з видачею номерного знака (0,6 ПМ);

963,56 грн -—для дво- і триколісних мопедів з об'ємом двигуна до 50 куб. см, у тому числі електричних потужністю до кВт (0,52 ПМ);

1019,15 грн — для мотоциклів і квадроциклів (0,55 ПМ);

926,50 грн — за перереєстрацію авто- і мототехніки зі зміною власника, без видачі нових номерів (0,5 ПМ).

Законопроектом передбачається і суттєве збільшення вартості номерних знаків з індивідуальною комбінацією цифр:

комбінація з чотирьох однакових цифр обійдеться в 27 тисяч 795 гривень (15 ПМ);

три однакові цифри поспіль, а також дві пари однакових цифр і послідовна комбінація — 9269 грн (5 ПМ);

два нуля на початку номера — 7412 грн (4 ПМ);

три однакові цифри в номері, розташовані не підряд, так само як і комбінація цифр, в якій збігаються перша і третя, або ж друга і четверта цифри — 3706 грн (2 ПМ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що Україна повністю відмовилася від паркувальників і штрафів готівкою, шахраї досі збирають з водіїв гроші за паркування.

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